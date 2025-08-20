823決戰》民進黨陸空戰火力交織 精準打擊藍委爭議

國民黨立委顏寬恒罷免案最後倒數，民進黨立委何欣純（右3）率領台中市議員，陪同「中二解顏」發言人林宣宏（右2）進入烏日三民市場徒步掃街。（資料照）

2025/08/20 11:03

〔記者陳政宇／台北報導〕8月23日登場的7件國民黨立委罷免案倒數最後3天。民進黨持續加強陸戰攻勢，各罷區皆規劃密集掃街、深入基層，更鎖定藍委個人爭議祭出精準打擊，從線上到線下全面催票。關於重啟核三公投案，綠營則著重以空戰強化闢謠、凸顯在野黨立場不一，以淺顯易懂的方式說明反對訴求。

第二波大罷免決戰逼近，黨內人士說明，在投票前最後一刻，藉由密集車隊掃街、家戶拜訪等方式深入基層，搭配舉牌、發送文宣傳遞資訊，各罷區也會規劃「罷前之夜」相關活動，力拚凝聚罷免士氣；空戰方面，有別於第一波強打全國性議題，本次採取「精準打擊」策略，更著重於七位國民黨立委的個人爭議言行。

地方人士也以南投為例分享，罷團及民進黨公職正深入巷戰，一戶一戶拜訪民眾說明罷免理由，來自其他縣市的各地罷團志工也跨區支援，每團認領不同鄉鎮，展現高度凝聚力，相當感人。

台中做為本次罷免戰重鎮，負責統籌三個罷區的民進黨立委何欣純說明，選前黃金週結合立法院民進黨團與台中市議會黨團成員，編組深入各區市場，並啟動「台中環形山海屯大車掃」；同時，透過14萬份夾報文宣、17萬通語音電話催票，加上各區電視廣告、路口舉牌、晚會宣講，更製作口罩、菜瓜布、濕紙巾等宣傳小物，持續與公民團體、黨公職排班掃街，整合陸空戰能量全力拚搏。

針對同日舉行的重啟核三公投案，黨內人士表示，民進黨將持續拍片、製作圖卡，以正反面論述加強闢謠、反擊不實資訊，把意見發表會上的反方說法，例如重申核三不能重啟的原因，地質與地震帶等安全問題，用更淺顯易懂的方式向民眾說明。

此外，民進黨文宣除呼應黨主席賴清德的「不同意」主張，號召支持者出門投票外；同時以民眾黨主席黃國昌過去的反核言論，在核電條件未改變的情況下，對比現在支持核電的立場，凸顯其態度轉變的不一致。

