陳聖文送「核料廢水」到國民黨 楊智伃當眾怒開瓶喝給你看

2025/08/20 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央黨部今天（20日）上午來了一位「不速之客」，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文拉了一台推車，擺著多瓶外觀是國民黨立委徐巧芯選舉宣傳瓶水，還貼上台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌人頭照片，宣稱要送「核料廢水」給國民黨中央黨部喝，與國民黨發言人楊智伃在黨部門口激烈口角；楊智伃一怒之下隨手拿了一瓶，當場打開喝給媒體看。

陳聖文表示，他要把核廢料水送給國民黨中央黨部喝，藉此喚醒大家重視核廢料的問題，他並嗆楊智伃「你想喝，不代表人民想喝」，「你叫蔣萬安把核廢料儲存場放在台北市，敢不敢？台中市市長盧秀燕也不敢」！

陳聖文強調，這次行動主要希望大家關注核三重啟、未來核廢料的問題，核廢料問題絕對無解，只是把問題留給下一代子孫，「台北市光是要弄一個殯葬大樓，大家都已經抗議成這樣，更何況核廢料處存場」！他還說，國民黨民代多數都只是嘴巴上說支持（核電），但身體力行卻都是反核，國民黨主席朱立倫就說過「非核家園」，蔣萬安有可能把核廢儲存場放在台北市嗎？盧秀燕也被抓到堅決反對設置核廢廠在台中市。

儘管陳聖文宣稱這些水都是從蘭嶼帶過來的，但楊智伃還是打開其中的一瓶並當場喝下去，被陳聖文反譏「國民黨不要再這麼幼稚」！

面對陳聖文上門踢館，楊智伃高聲對嗆，台灣需要穩定的能源，而且核廢料可以科學、理性的檢驗討論，不是用這種操作情緒的方式作秀，她譏諷對方只會跑來國民黨「擺拍」，並酸陳聖文未來要好好參加民進黨初選，希望陳有機會加入民進黨的初選行列，同時也感謝陳提供「很好喝的水」。

國民黨發言人楊智伃今天上午準備要開記者會，遇到前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文拉了推車擺著多瓶瓶裝水宣稱是「核料廢水」，她不滿當眾隨手拿了一瓶打開喝。（記者施曉光攝）

