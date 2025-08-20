為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美前國安高層點名藍杯葛國防藍營跳腳 吳崢：國民黨對國際聲音非常「選擇性」接受

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/08/20 12:05

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持根基。對此民進黨發言人吳崢表示，國民黨對於屢屢被國際點名惡砍預算，有聽到嗎？國民黨對國際上的聲音，非常「選擇性」接受啊！

    吳崢在臉書PO文表示，美國白宮國安會前幕僚長葛雷日前投書外媒《外交家》，罕見的直接重砲點名國民黨，削弱台灣國防，已經侵蝕美國與國際的信任與支持，而且這不是美國政界第一次示警，先前包括聯邦參議員蘇利文、美國國防部次長柯伯吉等重量級美國國防外交人士，都表達對國民黨主導的立法院大幅刪凍預算的懷疑與不安。

    吳崢指出，國民黨近日似乎開始很注重國際友人的聲音，包含國際對核電的立場如何如何。那不知道，國民黨對於屢屢被國際點名惡砍預算，有聽到嗎？答案是沒有。國民黨發言人說，污衊國民黨令人不齒；馬英九基金會執行長蕭旭岑說，什麼五流政客。

    吳崢直言，看來，國民黨對國際上的聲音，非常「選擇性」接受啊！

