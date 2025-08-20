被點名「小賴男孩」位置最穩 洪申翰：政務官去留由長官決定

勞動部長洪申翰。（記者林志怡攝）

2025/08/20 10:50

〔記者林志怡／台北報導〕據傳823後內閣將展開小幅度改組，執政節奏不夠明快、失控等有狀況的部會首長將有所調整，外傳民進黨立委認為，大家的少數共識就是「小賴男孩」們位置最穩，而勞動部長洪申翰也是被點名的「小賴男孩」之一，但洪申翰對此強調，政務官去留由長官決定，他一直有「今天是最後一天」的準備。

823全國公投以及7個國民黨立委選區罷免投票即將到來，外傳823過後，內閣也將在第二波罷免投票後小幅度的改組，外傳民進黨內部也對相關事項有過討論，甚至有共識認為，「小賴男孩」們的位置最穩。

作為外界點名的「小賴男孩」之一，洪申翰今日出席立法院衛環委員會前接受媒體聯訪，被問及「小賴男孩」一事，洪先是露出疑惑的微笑，後對媒體表示，政務官去留由長官決定，而他作為政務官，每天都有「今天是最後一天」的準備，「可是我不太清楚什麼是小賴男孩，我也沒看過有這個詞。」

國民黨立委陳菁徽質詢時也詢問洪申翰，往後是否還有機會在立法院質詢洪申翰，洪也再度強調，政務官去留不是自己決定，是長官決定，「我無法回答。」

