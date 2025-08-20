李四川表態不排斥選新北市長 侯友宜：非常歡迎

針對2026新北市長選舉，台北市副市長李四川表態不排斥、願承擔，新北市長侯友宜說，願意為新北市深耕的人都非常歡迎。（記者賴筱桐攝）

2025/08/20 10:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對2026新北市長選舉，被視為藍營熱門人選的台北市副市長李四川，昨天首度鬆口表態「不排斥、願意承擔」。對此，新北市長侯友宜表示，李四川是認真努力、做事負責的事務官出身，願意為新北市深耕，他非常歡迎。

對於李四川鬆口不排斥投入新北市長選戰，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，李四川是他的老同事，也是認真努力、做事負責任的事務官出身，能做事、肯做事，願意為新北市深耕，做出市民有感的成績，他都非常歡迎。

此外，媒體詢問侯友宜，新北市副市長劉和然也積極爭取提名，勤跑地方行程，劉和然和李四川都是他的「老同事」，對兩人評價為何？誰更適合接棒新北？

侯友宜回應，不管是李四川以及劉和然都當過副市長，對新北市有一定程度的認識，尤其2位都是最扎實從基層公務員歷練上來，願意為新北市投入、付出，而且長年以來得到很多新北市民肯定，兩人都是非常優秀的人才，感謝他們願意投下心力為新北市服務，希望大家面對市民期待能夠接受挑戰、全力以赴，把成績一棒接一棒延續。

針對民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，近來頻繁走訪新北為核三延役公投案宣講，2026新北市長選舉，藍白是否有合作空間？

侯友宜說，最主要是認識、了解新北市，尤其現在核三公投，大家目標都很清楚，在安全無虞底下延役，確保基載電力無缺，朝此方向努力。距離選舉還有一段時間，黨有黨的機制，希望在黨的機制下，大家共同討論出來之後，再來決定方向，期待為新北市民找出最好的人才，來做下一步的貢獻，讓市政有感成績延續下去、做得更好。

