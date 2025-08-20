授權中國紅色審查 范雲：華藝致歉付15萬捐公益

民進黨立委范雲（左二）今協同學者代表邱花妹、伍維婷等人共同舉行記者會。（記者田裕華攝）

2025/08/20 10:14

〔記者謝君臨／台北報導〕針對2020年底華藝數位公司授權中國公司審查、並竄改學術文章的訴訟案件，民進黨立委范雲今協同本案提告的學者代表邱花妹、伍維婷，本案公益律師、圓矩法律事務所主持律師蔡晴羽共同舉行記者會，公布歷經4年多官司後的結果，由華藝正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。

范雲表示，本案當年經媒體揭露後引發軒然大波，不少學者紛紛查詢自己文章，發現從標題、摘要、內容，甚至作者都被篡改，一律「滅國」，不僅政府單位必須加上引號，國家還必須改為「台灣」，變得面目全非、令人哭笑不得。

范雲舉例，例如「四個國家」被改成「四個台灣」；「東南亞國家」被改成「東南亞台灣」；作者皮國立，名字「國立」被消失，只剩皮。范雲補充，她也發現自己有關民主、台灣人認同的兩篇論著，因觸碰中國敏感神經，自動被消失。

范雲說，對於華藝忽視紅色審查對學者權益及台灣主權的侵害，包含台灣社會學刊在內的國內一流期刊，停止和華藝合作至今。他說，當時受影響的學者眾多，經意願徵詢，自己協助黃淑玲等4位學者共3篇文章，共同向華藝提出訴訟。

世新大學性別所副教授伍維婷表示，她和黃淑玲教授合著的論文「當婦運衝撞國家：婦權會推動性別主流化的合縱連橫策略」，被竄改成「當婦運衝撞台灣」，論文當中引用的文獻「國家女性主義」，也被竄改成「台灣女性主義」，不僅侵害著作權、更讓耗費心血的論文成為國際性別研究的笑話。

中山大學社會系副教授邱花妹指出，她遭篡改的論文探討2011至2014年毒管法修法過程中，環境運動、資本和國家力量如何拉鋸角力。華藝卻配合中國審查機制，讓「國家」概念全部被置換為台灣，使得讀者無法取得正確的知識內容。

經過長達4年多時間，官司終於在近期以和解結束。范雲指出，華藝已公開發布道歉聲明，向3篇文章作者及所有受影響學者正式致歉。此一結果提醒華藝和各界，紅色審查、侵害學者權益、矮化台灣主權的行徑無法被接受，已被法院正式遏止。

華藝授權中國公司審查、並竄改學術文章的訴訟案件，華藝正式公開致歉，給付15萬元，並由學者捐作公益用途。（記者田裕華攝）

