柯文哲嗆民進黨不會一直執政 黃國昌：唯一能講話的時刻

民眾黨主席黃國昌（中）赴汐止宣傳核三延役公投，受訪時指出，前主席柯文哲目前羈押在看守所內，沒機會為自己辯白，在法院出庭時是唯一能講話的時刻。（記者翁聿煌攝）

2025/08/20 10:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕羈押中的前台北市長柯文哲19日因京華城案到台北地方法院出庭時，指檢察官做法跟「網軍」、「四叉貓」一樣，他再關下去簡直就變成前南非總統曼德拉，還嗆「民進黨不會一直執政」；民眾黨主席黃國昌今（20）日受訪指出，柯文哲沒任何機會為自己辯白，只剩在法院審理時是唯一能講話的時刻。

黃國昌今天到新北市汐止區率車隊環台宣傳核三延役公投，他指控民進黨散布假訊息、用「降智圖卡」欺騙民眾日本也在廢核，結果被日本媒體打臉，真是丟臉丟到國際，錯誤引導人民。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，民眾黨想修刑事訴訟法，刪除「被告有勾串之虞」的羈押理由，「這麼做不是為了柯文哲」，因為柯文哲已經被羈押1年，是避免未來還有其他人被司法踐踏人權，當年說要修法的正是現任總統賴清德、現任外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安等人。

對於柯文哲在法院審理時說被羈押1年了、心情很平靜、再關下去就變曼德拉了，黃國昌說，柯文哲被羈押禁見後，電視政論節目每天都有名嘴在罵柯文哲，鋪天蓋地抹黑抹黃，卻沒有讓柯文哲有機會回應，「有違媒體公平報導的原則」，如今柯文哲只能在法院出庭時才有機會講話。

對於台北市副市長李四川表態不排除出馬參選2026新北市長，黃國昌表示，大家都在工作時好好努力，成為民眾最好的選項，他呼籲民進黨不要見縫插針，他相信藍白會以公平、公正、公開的方式提出最好的人選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法