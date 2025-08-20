藍營批羅景壬拿千萬補助涉弊 洪申翰：已檢討開口合約程序

勞動部長洪申翰表示，先前已就就業安定基金與開口合約相關程序進行檢討。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕國民黨近期多次召開記者會，質疑就業安定基金補助導演羅景壬團隊涉弊，對此勞動部長洪申翰表示，先前已就就業安定基金與開口合約相關程序進行檢討，並認為可以有更好的作法，今年也因此暫停使用開口合約來執行政策宣導標案，後續也會持續依照審計部的提醒跟建議改善。

國民黨近期陸續召開記者會指控，「零日攻擊」導演羅景壬與其團隊，在2022年到2024間獲得就業安定基金2,872萬元補助，顯然不符合就業安定基金使用目的，且曾用1支影片、1場記者會就驗收核銷1000多萬元，也被審計部質疑屬「難以驗核履約結果」，並質疑相關案件涉嫌舞弊。

對於相關指控，洪申翰今日出席立法院衛環委員會前接受媒體聯訪指出，去年就業安定基金受到關注後，勞動部馬上啟動檢討作業，其中包括政策宣導使用開口契約的方式，且後續也認為「開口契約程序執行面上確認可以有更好的作法」，因此114年政策宣導的開口契約標案先停下來檢討。

洪申翰也提到，勞動部今年初就對審計部報告提出申覆，今年4月也到立法院針對就業安定基金進行專案報告，會中清楚表達，會依照審計部的提醒跟建議，進行開口契約相關檢討，尤其針對適用範圍等內容。

國民黨立委王育敏質詢時進一步詢問，審計部認為勞動部就業安定基金用於影片相關契約「難以驗核履約結果」，連審計部都不敢背書，且案件涉及超過2800萬元的補助，勞動部是否會比照先前處理霸凌案的作法，將相關案件移送檢調處理？

對此洪申翰回應，目前檢調已經針對就業安定基金相關應用立案調查，且不只有2800萬相關補助一案，勞動部也全力配合相關調查，另也針對就業安定基金應用持續檢討，其中包括常態性行政支出回歸公務預算一案，已持續與行政院爭取，且目前115年預算已爭取到部分，其中發展署方面，明年公務預算佔比不再是1:9，將調整為4:6，即6成為就安基金。

洪申翰也表示，就業安定基金適用範圍方面，去年經過討論，今年已暫停媒宣相關開口合約，未來也會將影片、活動等從開口合約適用範圍中移除，目前勞動部都在逐步檢討、落實中。

