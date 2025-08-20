為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    邀黃偉哲8/24上電台 陳水扁：從市政到選戰 精彩可期

    前總統陳水扁。（資料照，記者王俊忠攝）

    前總統陳水扁。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/08/20 09:59

    〔記者王俊忠／台南報導〕目前住在台南、每週日上午在高雄1家廣播電台「微微笑廣播網」主持「有夢上水」節目的前總統陳水扁，在臉書預告他將於週日（8月24日）上午10點，在節目上訪問台南市長黃偉哲。陳水扁說，對獲雜誌評選為年度最佳進步首長獎的黃偉哲，訪談內容包羅萬象，從市政到下屆南市長選舉的信心與隱憂問題都談，精彩可期。

    陳水扁表示，黃偉哲獲得《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查中，取得年度最佳進步首長獎，黃化身農業CEO、從建設、招商到政策三箭齊發，市民有感、支持度升溫。為此邀請黃偉哲於8月24日上午到他的有夢上水第243集勵志節目做分享。

    陳水扁預告，節目中將請黃偉哲分享如何以建設實踐區域均衡，推動北台南產業聚落新引擎；以招商帶動經濟轉型，文化古都銳變為科技新城；以政策解決民生問題，市政貼地有感、民眾安心支持。

    此外，並請黃偉哲談如何化身農業CEO拓展外銷通路，幫助農民開路，創造台南農產外銷的好成績；如何攜手總統賴清德啟動大南方新矽谷計畫，打造AI產業新焦點，帶領台南邁向智慧城市新紀元。

    陳水扁還要請黃偉哲說明120年來首次從台灣海峽進入、北上從嘉義登陸的丹娜絲颱風，與728豪雨對台南帶來的嚴重災損救災及復原工作；並有因應美國總統川普疊加20%對等關稅的台南3大對策；2024年台南建城400年系列活動與2026年有輸不起的台南市長選舉，其中有何信心與隱憂。

    前總統陳水扁將於8月24日上午邀請台南市長黃偉哲上電台分享市政建設到下屆輸不起的南市長選戰議題。（取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁將於8月24日上午邀請台南市長黃偉哲上電台分享市政建設到下屆輸不起的南市長選戰議題。（取自陳水扁臉書）

