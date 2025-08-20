陳佩琪「瘋狂演出」是冷靜算計？ 李忠憲：無知與無恥的惡性循環

學者李忠憲。（資料照）

2025/08/20 12:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案持續羈押中，柯妻陳佩琪近日發文情緒激動，除了曾揚言輕生，16日更嗆聲總統賴清德，聲稱若要把柯文哲「關到死」，那她就要背著柯的「骨灰」去堵賴清德夫妻。對此，成功大學教授李忠憲表示，有人討論他之前寫的文章，認為陳佩琪的「瘋狂演出」並非出於無知，而是冷靜算計後的結果，在看清官司無望時，選擇以政治手段換取家族既得利益的保護，這確實是合理的推演，那麼我們要如何判斷「無知」與「無恥」的相對份量？無知和無恥哪樣比較悲哀？

李忠憲在臉書PO文表示，無知與無恥的惡性循環，有人討論他之前寫的文章，認為陳佩琪的「瘋狂演出」並非出於無知，而是冷靜算計後的結果，在看清官司無望時，選擇以政治手段換取家族既得利益的保護，這確實是合理的推演，但問題也因此更沉重：若一切都不是因為看不懂局勢，而是因為清楚地看懂了，所以才決定走上這條路，那麼我們要如何判斷「無知」與「無恥」的相對份量？無知和無恥哪樣比較悲哀？

李忠憲指出，無知是無恥的結果？還是無恥是無知的結果？無知，或許還保留了教育與反省的可能；無恥，則是明知而為，將一切道德、社會責任拋諸腦後，無知可以是無恥的前奏，因為長久拒絕思考與學習，終將養成對恥感的麻木；無恥也可能是無知的結果，因為當一個人為了利益而不願追求真理，選擇性遺忘，就會讓自己逐漸陷入更深的蒙昧。

李忠憲直言，最悲哀的，或許不是無知或無恥孰重孰輕，而是兩者交織，形成一種惡性循環：用無恥去合理化自己的無知，用無知去掩飾自己的無恥。這樣的人，即使看似「清醒」，卻早已在道德與理性的裂縫中失去立足之地。

