核三公投倒數 牛煦庭：在野黨823贏越多 現金1萬發越快

2025/08/20 09:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三延役公投本週六登場，國民黨立委牛煦庭今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪強調，「823贏得越多，現金1萬發得越快」；在野黨贏得越多，越證明民進黨的路線是錯的，政府就會修正。反之投票率不高或公投翻車，就會被民進黨找到破口、分化藍白。

牛煦庭表示，他現在擔心的是過去公投的結果，民進黨都有意要忽視，形成「公投無用論」，政府不會做，政府就賴皮，讓大家對公投失去信心。如果人民決定的事情政府不做，人民就應該要製造壓力逼政府妥協，為了守護民主價值就要站出來，讓每一張選票變成政府的照妖鏡，即便政府擺爛也要投下去。

牛煦庭表示，823罷免民進黨大概沒戲了，所以民進黨現在最期待的就是公投投票率不高、翻車，就可以抓到浮木反守為攻，說國民黨也沒有很幫民眾黨，趁機分化藍白。所以為什麼要給民進黨破口？只有徹底獲勝輾壓才能讓政府反省。

牛煦庭表示，726就是因為25比0完封，大家才會發現民進黨和人民脫節、內部路線出現問題，所以823也是一樣，如果立委罷免7比0加公投完勝，政府才會檢討，才會去思考要調整自己的身段；否則若公投沒過，當天綠營政論節目一定會說藍白出現裂痕。

牛煦庭說，所以今天去支持核三延役公投已經不純然是能源政策，政治上還有守護民主價值、增添監督柴火和不能出現破口才是大家要出來投公投的核心原因。所以這次拚公投，即便大家都兵疲馬困，但政治上不能輸，道理上也不能輸，所以出門投票就對了。

最後主持人王淺秋尋問普發1萬的進度，牛煦庭表示，「823贏得越多，發得越快」，民進黨還是會去測風向，發現社會不站在他那邊的時候，他還是會去妥協的；在野黨贏得越多，越證明民進黨的路線是錯的，他就會修正。

牛煦庭說，「但如果我們823翻車了，或是公投開得不漂亮，民進黨抓到浮木又轉移焦點的時候，還會百分之百的發現金嗎？政治氛圍就要維持下去，有仗就要打，要打就要贏，民意表現的強度越高，民進黨妥協的機會越高，所以823出門投票吧，沒什麼好講的。」

