823公投與立委罷免投票倒數 藍營陸戰、空戰齊發

823公投與立委罷免投票剩不到3天，國民黨陸戰、空戰齊發，呼籲民眾公投同意重啟核三，罷免要投不同意。（資料照）

2025/08/20 09:21

〔記者施曉光／台北報導〕823全國公投以及7個國民黨立委選區罷免投票剩下不到3天時間，國民黨雖然沒有如726罷免投票規劃大型造勢活動，但仍持續在新北、新竹、台中、南投等罷免案相關縣市舉辦反罷助講，以及透過舉辦重啟核三宣講活動進行陸戰，至於空戰部分，國民黨除了提醒民眾慎防綠營奧步，攻擊賴政府透過撒幣圖利支持罷免的友綠藝文團體，並在網路社群平台上強力播送宣傳公投系列CF影片，爭取民眾823同意重啟核三公投，罷免投下不同意票。

國民黨主席朱立倫近期多次強調，823一役全黨團結支持7名被罷藍委，「一席都不能少」，對於民眾黨所發起的重啟核三公投，國民黨也表明支持態度。

有關因應罷免投票作為，國民黨最近不斷宣傳7位被罷免藍委幫地方爭取建設經費資源成績，並持續透過區域聯防策略，藉由藍營地方首長、藍營重量級人物站台助講的方式，爭取選民認同，同時也透過藍、白合作，邀請民眾黨主席黃國昌幫忙站台、拍攝宣傳影片，盼能催出白營支持者出門投不同意票。

國民黨提醒民眾要慎防民進黨在最後階段的奧步，最近還主打支持大罷免的友綠藝文團體，接受賴政府撒幣，向民眾訴求823一定要出門投不同意票，才阻止綠友友掏空國庫，此外，國民黨近期推出模仿美國動畫「南方四賤客」的公投宣傳系列影片，也持續在網路社群平台強力播送，透過暗諷賴清德總統的角色人物「萊爾校長」，諷刺賴政府核能政策與世界能源趨勢逆向而行，與台灣7成民意對做，藉此宣傳支持重啟核三的立場。

國民黨呼籲民眾823出門投票，讓台灣重回正軌，公投同意核三重啟，就有低碳環境、穩定電力以及漂亮的電價，罷免投不同意票，拒絕政治操作，才能守護地方建設與國會監督力量。

