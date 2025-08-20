為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    周春米率農漁觀光代表站街頭 高呼：核三重啟不同意！

    屏東縣長周春米率農漁觀光代表站街頭，呼籲核三公投不同意。（記者葉永騫攝）

    2025/08/20 09:16

    〔記者葉永騫／屏東報導〕核三重啟公投即將投票，屏東縣長周春米今天（20日）率領屏東多位農漁會、觀光產業界代表站上街頭，高聲「核三重啟公投，屏東人不同意」，強調「屏東農漁觀光大縣，禁不起核災的傷害！屏東的經濟命脈，不能被核災斬斷！」

    周春米表示，核三已經運轉40年了，已經停役了，就讓它安全下莊吧，核三的重啟不太安全，核三重啟我們不同意，在沒有任何安全調查報告之前辦公投沒有意義，核三位於活動斷層上，重啟太危險，呼籲823大家一起來站出來反對核三重啟不同意。

    高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，台灣是非核家園，非常的好，核一、核二、核四停到核三，停了就好了，認為黃國昌來這裡亂，要重啟核三，認為非核家園的建立相當好，要讓屏東更好，台灣更好，就要堅持非核家園，呼籲大家投下不同意票。

    漁業代表蝦正甜水產公司負責人陳彥志認為，漁民靠海洋及養殖維生，核災一旦發生，海洋及魚塭遭受污染，魚貨將全數滯銷，例如石斑魚、蝦苗等重要漁種也無法再出口，漁民辛苦捕撈養殖的心血將付諸東流。漁業不只關乎屏東，也是關乎整個台灣的餐桌安全，核三重啟，就是把漁民世世代代的生計放在核三重啟的賭桌上，我們要健康的餐桌，不要高風險的核三賭桌。

    觀光業代表小雨果巧克力創辦人蘇一明說，現在國內觀光旅遊已經很辛苦了，如果再加入核安威脅，對國內旅遊印象會有恐懼感，呼籲大家投下不同意票。

    核三公投即將舉行，周春米站街頭籲請民眾投不同意票。（記者葉永騫攝）

    核三公投即將舉行，縣長周春米強調屏東人不同意（記者葉永騫攝）

