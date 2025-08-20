助攻新竹「撕除惡銘」罷團 民進黨中央聯手地方持續宣講

民進黨中央和新竹縣黨部持續合作，協助竹2罷團宣講。（圖由竹2罷團提供）

2025/08/20 09:11

〔記者黃美珠／新竹報導〕力拚823大罷免在新竹縣能大成功，民進黨立委范雲持續發起「新竹要光明：面對面說明會」，昨天（19日）晚間，再號召同黨立委林楚茵、沈伯洋、前客委會主委楊長鎮等，跟該黨新竹縣黨部一起力挺竹2「撕除惡銘」罷團加強火力宣講，號召大家823一起投票下架林思銘。

范雲說，林思銘被爆曾有300多張違規交通罰單未繳，買房侵佔國有地，還涉及農會超貸，上週卻以審法案為由，連罷免說明會都不出席！實際上不管口頭質詢率或法案預算審查率，從公督盟的統計都是全院倒數。

罷團志工們鎖定中配政策砲轟，強調中配「6改4」就能提早享有投票權，相較台灣孩子卻要20歲才能投票，更說「其他外配的母國，可沒有飛彈對著我們」。

志工再批，中配結婚不用放棄原國籍，離婚後還可與中國籍男子再婚，使雙方70歲以上直系血親就可靠依親來台，住滿半年免費享用台灣的健保，對比台灣人的長輩，這樣的資源分配不合理！

沈伯洋則說，國民黨提高罷免門檻，823很可能是最後一次公民能行使憲法上保障的罷免權利！無論是5分鐘通過選罷法、癱瘓憲法法庭、毫無理由刪凍預算，國民黨的目的就只是想癱瘓政府。

這種透過毀憲亂政試圖癱瘓政府的行徑，跟刪減外交和國防預算，與中國唱和要把台灣定位為中國的「內政」等，都是正在發生的賣台行為，他請鄉親把握823極可能是我國史上最後一次的罷免機會，踴躍投票罷免立委林思銘。

民進黨立委沈伯洋告訴與會者，823很可能是我國史上最後一次的公民行使罷免權，請大家務必要好好把握。（圖由竹2罷團提供）

民進黨立委范雲說，不管口頭質詢率或法案、預算審查率，從公督盟的統計，國民黨立委林思銘都是全院倒數。（圖由竹2罷團提供）

民進黨中央和新竹縣黨部昨晚協助竹2罷團在竹東宣講，吸引許多人前往了解。（圖由竹2罷團提供）

