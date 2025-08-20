黃國昌擬修法廢勾串之虞可羈押 吳靜怡轟：別把司法變白色洗錢機

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌（見圖）和民眾黨立委張啓楷、陳昭姿週二提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。（資料照）

2025/08/20 09:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌和民眾黨立委張啓楷、陳昭姿週二提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發外界質疑。媒體人吳靜怡發文質疑，若這項修法通過，將嚴重動搖社會對司法的信任，也會讓詐騙集團的共犯得以輕易串供，她直言「請黃國昌不要犧牲國家打擊犯罪的能力，在野黨更不應該替貪腐搭橋鋪路，讓司法淪為犯罪者的白色洗錢機」。

吳靜怡在臉書發文指出，民眾黨近日拋出《刑事訴訟法》修正草案，主張刪除「勾串共犯或證人」作為羈押事由，引發社會震撼與法律界強烈反彈，若此修法通過，將使被告在第一時間脫身，迅速串供、毀滅證據，嚴重動搖社會對司法的信任！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡批評，柯文哲當初被交保出來，不只開直播，還能直接閉門會議2小時，甚至還大大方方跟證人接觸，難道黃國昌現在也允許詐騙集團涉案相關人，依循柯文哲模式，在偵查初期就相互勾串、統一說詞，甚至銷毀手機、電腦等數位證據或恐嚇受害人與證人！

吳靜怡強調，詐騙集團從機房、車手、洗錢到金主，成員眾多且分工細密，現行法中，檢察官透過羈押才可以有效打擊詐騙，好好辦案。她也質疑，黃國昌的修法若通過，刪除了「勾串共犯或證人」這項羈押事由，那麼詐騙集團的主嫌或核心成員，一旦被釋放，就能輕易地與其他未到案的共犯串供，指導他們如何規避偵查，甚至直接將詐騙所得的贓款透過複雜的金流管道迅速「洗白」，讓檢警難以追查！

吳靜怡也指出，柯文哲之所以被羈押，法院屢次裁定理由都明確指出有「勾串共犯或證人」及「逃亡之虞」，尤其關鍵共犯「橘子」許芷瑜至今仍未到案，這正是司法機關保全證據、防止串供的必要手段！她呼籲民眾黨應該是要叫橘子趕快回台灣讓阿北清清白白，而不應該修法讓詐騙被害人被騙的不清不白。

吳靜怡也直言，請黃國昌不要犧牲國家打擊犯罪的能力，在野黨更不應該替貪腐搭橋鋪路，這不是司法改革，而是「護航柯文哲」的特權修法，企圖讓司法淪為犯罪者的白色洗錢機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法