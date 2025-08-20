四叉貓與「寬恒表弟」比誰肚子大 籲823投票換掉顏寬恒

四叉貓（右）在「解顏總部」與發言人林宣宏（中）比「誰肚子比較大」。（記者黃旭磊攝）

2025/08/20 08:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025首場726大罷免失利後，距離8月23日第二波罷免投票倒數3天，網紅四叉貓（劉宇）造訪台中，與「中二解顏」發言人林宣宏比「誰肚子比較大」，並當場開滾動直播狂吃香菜做的馬卡龍，呼籲選民換掉顏寬恒，認為貪污立委「就該被罷免」。

罷團「中二解顏」志工今天（20日）持續在沙鹿、大肚、龍井、烏日及霧峰等5區舉牌，呼籲選民週六投票「同意」罷免顏寬恒，四叉貓也趕到烏日區新興路「解顏總部」，試吃台中特產香菜做的馬卡龍，高呼「拒絕貪污、同意罷免」及「罷免投同意、核三不同意」等口號，呼籲選民投下同意罷免票。

四叉貓說，自己跟「寬恒表弟」（林宣宏）都是胖子、兩人肚子都很大，立場一致認爲顏寬恒涉入詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院一審依貪污、偽造文書，合併判處8年4月徒刑，「貪污就該被罷免」，拜託選民要換一個不貪污的立委上來。

四叉貓表示，距離投票剩下最後3天，最後衝刺趕到台中給罷團加油，顏寬恒是有貪污的立委要換掉，拜託選民把握機會換掉顏，就算823換不掉顏（罷免失敗），等到法院二、三審宣判後還是要換掉，現在就有機會為何不換掉貪污的立委。

四叉貓（左）在「解顏總部」與發言人林宣宏（右）看網路吃播。（記者黃旭磊攝）

