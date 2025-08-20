2度強拆同意罷免布條 罷免馬文君志工：幾近搶奪已報警

罷團志工二度送到草屯一家診所診所並綁上的同意罷免布條，隔日再被同一人強行拆下帶走。（石育民提供）

2025/08/20 08:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第二波罷免8月23日就要投票，南投縣第一選區罷免馬文君最大鄉鎮草屯鎮氣氛肅殺，繼同意罷團布條被破壞，草屯市區一家診所在私有土地掛「同意罷免」布條，17日被1名女騎士強拆，診所人員阻止無效，布條被強行帶走，昨日對方再度前來，快速拆布條帶走；掛布條的診所醫師先前不想張揚，遇上二度強拆決定不再原諒，已報警。

草屯鎮這家診所的醫師支持罷免不適任立委，在診所的私有土地上懸掛2面台派寶寶同意罷免布條，週日（17日）上午有名女騎士把車停在人行道，坐墊打開等著，隨即拆除兩面布條，診所人員發現出來阻止，但該女不還布條，還把布條放入坐墊下方的置物箱，然後回來嗆聲診所人員才騎車離開。

診所當天即到派出所報案，警方也鎖定一人，醫師夫妻選擇原諒、不張揚，只請罷團志工石育民再送兩條布條重新掛上。

新布條才掛第二天，該名女騎士再度前來，快速拆掉布條，帶著快速離去，診所人員根本來不及阻止。

石育民說，診所的醫師此次非常生氣，認為此人一而再地不尊重別人、無視法律，一再的踏進私有土地強行拆走布條，真的無法再隱忍不作聲。

石育民也說，罷免投票進入倒數，草屯的氣氛肅殺，草屯罷馬志工團懸掛的同意罷免布條被破壞，還有志工當場看到剪布條的人，要追的時候被某人士阻止，而志工團去報案後，有人傳話給志工要他撤案，否則每一條布條都要去檢舉，原來有戒嚴感覺還有恐怖氣氛。

女騎士一下車坐墊打開，快手拆掉診所在私人土地掛的同意罷免布條。（民眾提供）

診所人員出來阻止女騎士拆下比企圖帶走布條，但對方完全不理。。（民眾提供）

同一名女騎士19日中午再一次到診所外拆同意罷免布條，快速騎車帶走。（民眾提供）

