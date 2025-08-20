挺罷民眾接連挨告 翁達瑞批浪費司法資源 嗆藍委「惡僕欺主」

翁達瑞發文指出，近日許多挺罷免人士陸續挨告，提告人士包含國民黨立委馬文君及徐巧芯等人，他質疑握有權力的立委對人民提告，根本是「惡僕欺主」，並提出4點分析，質疑浪費司法資源、逃避民意的監督。。（資料照）

2025/08/20 10:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726首波罷免案皆告失敗，本週末823將迎來第二波7區罷免案，旅美教授陳時奮（翁達瑞）發文指出，近日許多挺罷免人士陸續挨告，提告人士包含國民黨立委馬文君及徐巧芯等人，他質疑握有權力的立委對人民提告，根本是「惡僕欺主」，並提出4點分析，質疑浪費司法資源、逃避民意的監督。

翁達瑞在臉書發文指出，國民黨立委馬文君面臨罷免，卻因為726的投票結果信心大增，竟然高調提告顏擇雅。馬文君提告的基礎薄弱，只因顏擇雅的評論用語不夠精準。

翁達瑞質疑，除了馬文君告顏擇雅，徐巧芯也提告許維智教授，案由是妨害名譽。另外包含鷹爸徐柏岳與多位罷團夥伴也都接到傳票，案由是違反選罷法，但提告人不詳，因為還沒開庭。

翁達瑞表示，針對上述訴訟，他只能用「惡僕欺主！」這四個字形容。他表示台灣是民主國家，立法委員可被稱為公僕，選民是他們的主人。握有權力的立委對人民提告，而且提告基礎薄弱，就是典型的惡僕欺主。

翁達瑞為此也提出4點分析，其一為「立委接受選民的付託行使公權力，當然也要面對選民的監督。若不願接受民意監督，那就不要參政。既然進了廚房就不要怕熱，沒道理興訟報復選民的監督」。

其二為「就算選民的監督有誤，或用語不更精確，立委握有麥克風，可以反駁，甚至要求對方澄清或更正，當然沒有片面興訟的理由」。

其三為「馬文君與徐巧芯不只興訟，而且提的是刑事告訴，甚至是大規模興訟。這些訴訟是為了威嚇選民，讓他們心生恐懼而噤聲，藉以逃避民意的監督」。

其四為「過去，徐巧芯曾對百多位民眾提告，最後都不起訴。因為提告基礎薄弱，上述訴訟不易成案，最後的結果就是浪費司法資源」。

翁達瑞批評，立委把訴訟當武器，報復選民的監督，打壓人民的言論，浪費寶貴的司法資源。在正常的民主國家，國會議員絕對不敢有這些惡行。馬文君與徐巧芯卻敢惡僕欺主，因為我們的民主不正常。

翁達瑞於文末也感嘆，「我們有太多只問立場、不問是非的選民。只要人民不在乎，政客就敢胡作非為。這不就是726的投票結果嗎！」

