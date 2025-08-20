館長兩度赴中賠400萬 自爆被中國視為「特殊份子」

館長19日在直播中透露自己開不了抖音、B站帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。（圖擷取自館長直播）

2025/08/20 07:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳開直播，對於中國的企業、建設及技術層面不斷「誇誇」，其中也不乏貶台言論，不過館長19日展開澳門行第一天直播行程時，在直播中透露自己開不了抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。

館長在YouTube直播中坦言，「我這次來沒賺錢啊」，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，所以完全沒辦法做生意，讓他蠻難過的，「生意不能做、連網站抖音都不讓我開，那我覺得沒關係，我講太多會傷害到中國同胞的感情」。

館長提到，在詢問當地政府之後，收到的回覆仍是無法，說他是「特殊份子」，還有中國朋友覺得他流量這麼大賺很多，但是他真的一毛錢都沒賺。

館長坦言，「這也許是我的命嘛，我的命就是要這樣子，坎坎坷坷這樣過」，說不難過是假的、說不想賺錢也是假的，「但是也沒有門路，因為這個政府說我是特殊分子，說因為我是偏政治的，所以要找人幫我背書，但是沒有人幫我背書」。館長透露，這一趟深圳行還把上個月的營收賠掉，「上次上海加這次賠了400萬」。

館長此番發言也在中國微博引起討論，許多中國網友留言：「考察期正常啊，隨便便可以各種便利，福利，那不是變相鼓勵投機分子」、「不讓他現在來做生意開帳號，一方面是繼續觀察，一方面還不是變相保護他，他不懂？」、「喊一句我是中國人就可以隨便賺我們錢，真當我們是傻子？」、「這才多長時間？特殊份子的漸變是需要時間考驗的。」、「賺不到錢了，看看他後續怎麼說了。」

