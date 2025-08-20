黃國昌提修法廢勾串之虞可羈押 律師舉剴剴案：幫犯人開大門走大路

黃國昌提案修刑訴法，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。（資料照）

2025/08/20 01:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕19日傳出民眾黨主席兼黨團總召黃國昌為了救前主席柯文哲，提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，引發輿論熱議。律師林智群同日晚間分享此消息時，舉了讓全國社會憤慨的「剴剴案」為例，直言黃國昌這種為個案修的法若通過，那麼像虐待剴剴惡質保母這種人只要保證不逃亡，就能夠被放出來肆意串供，痛批黃國昌此舉根本是幫犯罪者「開大門走大路」！

黃國昌和民眾黨立委張啓楷、陳昭姿週二提出「刑事訴訟法第93條及第101條條文修正草案」的議案文書曝光，案由稱「勾串共犯或證人」這種羈押理由被嚴重濫用，法官屢次以空泛模糊理由裁定羈押被告，違反憲法法庭113年憲判字第1號判決所揭櫫的無罪推定憲法原則，羈押制度亟需改革。黃國昌打算刪除「勾串共犯或證人」之羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押。

對此，林智群說，該修法若真的通過，即便有共犯在逃、或證人沒到場，就算是可能跟被告串供，法院都不能押人，這樣簡直讓詐騙集團樂翻，「詐團該幫阿北跟黃國昌立一個長生祠才對！與其這樣，黃國昌乾脆提案廢除貪污治罪條例，公務員收錢無罪，阿北馬上無罪釋放！這樣不是更徹底？」

隨後他又舉了剴剴案為例，酸度爆表稱「如果黃國昌早點修法，剴剴案保母姐妹只要保證不逃亡，就可以串供串到飽喔！感謝黃國昌幫犯罪者開大門走大路！」林智群也提到2023年4月發生的掃射土城當鋪槍擊案，教唆17歲槍手的竹聯幫「弘仁會」多名幫眾後續遭起訴，「之前在土城當舖開槍掃射的那個少年，開完直接搭計程車去警察局投案。

既然都自動投案了，肯定不會逃亡，依照黃國昌的修法，也不能用『可能串供』押人。然後呢！大家永遠不會知道幕後藏鏡人是誰。」

相關新聞請見：救阿北!黃國昌提案修刑訴法 刪「勾串共犯」羈押事由 林智群：詐團樂翻！

