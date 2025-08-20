台大教授鄭秀玲喊話「停止南電北送」 謝長廷：敬佩其道德與勇氣！

鄭秀玲表態反對核三廠延役。（資料照）

2025/08/20 00:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投將於本週六（23日）投票，立委、台大經濟系兼任教授鄭秀玲近日向媒體投書，表態反對讓老舊的核三廠延役，停止「南電北送」，北部要用電自己想辦法發電，別再犧牲南部人，引發各界熱議。對此，總統府資政謝長廷直呼敬佩鄭秀玲的道德與勇氣，「講出了自已相信的話，而不是多數人愛聽的話！」

核三公投倒數，鄭秀玲17日表態反對核三廠延役，直言長期以來南電北送這種畸型電力結構要改變，中南部供應北部用電已經是被重度倚賴，雙北明明夏天日照時數不輸中南部，卻從未認真推動太陽光電，要用電就自己發電。

鄭秀玲還說，核三延役代價高且風險大，萬一碰到大地震或大海嘯，核三老舊零件或設備經不起巨烈衝擊而故障或損壞，將帶來致命的爆炸，直接攸關南台灣（屏東、高雄、台南及嘉義等）584萬人的生命及財產安全。若更嚴重恐將擴及到中台灣（台中、南投、彰化等）近474萬人的不利影響，將全台45%的人口置於極大風險中。

鄭秀玲更直言，核三公投從主文就能看出詭詐之處，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，這根本就是廢話，即使公投結果是同意方勝出，還是需要主管機關同意確認無安全疑慮後才可繼續運轉，民眾黨主席黃國昌推動這場浪費納稅人10多億的公投目的，就是想要繼續藍白合作操兵，繼續指責賴政府能源政策失敗，政治意圖太過明顯。

鄭秀玲的投書隨即引發各界熱議，當然也招致藍白支持者砲轟。謝長廷在臉書發文，「看到台大經濟系教授、前立委鄭秀玲在媒體的投書，她列舉很多數據和事實，包括全國太陽能光電台北市僅佔全國的0.64%，新北市佔1.37%，而台南、高雄、屏東等則都在10%以上，她指責兩市首長明知夏天缺電，但從不認真推動太陽能發電，只想靠南電北送，並用政治甩鍋，因而呼籲核三廠不要延役，相關公投要投不同意。」

謝長廷稱許，「我看她的說法，就立場言，對民調表態的多數人並不討好，尤其是住在台北市又為中南部講話，引來噓聲和髒水，可以預期，但特別敬佩她的道德勇氣，講出了自已相信的話，而不是多數人愛聽的話！」

