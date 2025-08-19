為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中不能輸！普發現金民眾敲碗 財政局曝這數字

    再被問是否跟進普發現金，盧秀燕微笑了。（記者蘇孟娟攝）

    再被問是否跟進普發現金，盧秀燕微笑了。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/19 20:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕普發現金議題發酵，台南市長黃偉哲已同意研議還稅於民普發現金，有民眾湧入台中市長盧秀燕臉書敲碗「台中不能輸」，財政局今晚秀資料強調，歲入及歲出應整體通盤考量，歷年累計尚有短絀211億元，與中央累計賸餘8393 億元，情況大不相同。

    台南昨（18日）傳出議會提案要市府普發現金、還稅於民，台中市陸續有民眾在盧秀燕臉書敲碗，許願台中也要普發現金，更有人喊「台中不能輸」，更有民進黨台中市議員指出，台中市去年決算稅課收入較原預算多出75億元，也應跟進「還稅於民」，今天（19日）上午盧秀燕被問是否跟進台南作法時，僅微笑以對沒有進一步回應。

    台中市議員陳雅惠指出，根據2024年度審計部台中市審計處的決算書，中市全年稅課收入達945餘億元，較原預算870餘億多出75餘億元，增幅高達8.71%，市府既然標榜財政穩健，在物價上漲、經濟壓力沉重的情況下，應正視「還稅於民」的可行性。

    不過，財政局今指出，稅課收入僅為整體歲入的一部分，總預算包含歲入及歲出，應整體通盤考量。

    財政局指出，台中市2019年度決算歲入歲出短絀49億元、2022年短差19億，至2023年度賸餘5億元、2024年度賸餘42億元，總計自2019年起至2024年合計仍短絀9億餘元，另歷年累計尚有短絀211億元，與中央累計賸餘8393億元情況大不相同。

    財政局說明，今年歲出預算規模1908億元，較108年增加43.8%，惟舉債預算數由2019年165億元，縮減至今年94億元，減少43%，預警前尚可舉債額度亦由2018年底88億元，大幅成長為今年年初的778億元，市長盧秀燕上任以來推動多項公共建設，包市政路延伸、東豐快速道路、巨蛋等，建設更多，舉債反而變少，均因市府恪遵財政紀律，逐年減少舉債。

    財政局表示，未來台中市府仍將恪遵財政紀律、厲行開源節流，把每一分錢花在刀口上，讓珍貴的預算資源發揮最大效益，加速台中建設與發展。

    台中市財政局秀歷年決算數據。（圖：市府提供）

    台中市財政局秀歷年決算數據。（圖：市府提供）

