    首頁　>　政治

    葉元之吹噓質詢次數多 新北市議員張維倩打臉

    新北市議員張維倩指出，藍委葉元之吹噓自己質詢次數多，她隨便查了一下資料就打臉他。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員張維倩指出，藍委葉元之吹噓自己質詢次數多，她隨便查了一下資料就打臉他。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/19 21:11

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員張維倩在臉書PO文指出，國民黨新北市立委葉元之吹噓自己質詢次數多，造謠民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧不積極質詢，張維倩表示，她隨便查了一下資料就打臉他。

    張維倩指出，1、蘇巧慧所屬內政委員會質詢次數：第11屆第1會期：可質詢25次 口頭質詢24次 96%，第11屆第2會期：可質詢14次 口頭質詢14次 100%，2、蘇巧慧所屬內政委員會法案與預算審查：第11屆第1會期：可發言18次，實際發言18次，第11屆第2會期：可發言13次，實際發言13次 發言次數100%。3、蘇巧慧獲得公督盟14度評鑒為優秀立委。

    張維倩指出，葉元之用同一個問題跑去問好幾個委員會的模式蹭次數，已經遭公督盟評鑒為「教文委員會吊車尾立委」，可見質詢再多次也是有量無質。

    附註打臉葉元之來源：第11屆第1會期（https://ccw.org.tw/assess/45/legislator/109），第11屆第2會期

    https://ccw.org.tw/assess/46/legislator/109）。網友也跟著留言「這個立委丟盡我板橋東區的臉！可惜板橋東區的選民瞎眼的多，他僥倖活下來！」、「

    葉元之踩別人之前，都沒看自己的臉已經全鞋印跟腳印捏」、「它是在立法院，混的」。

