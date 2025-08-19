為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹市雙罷團體：擇日由律師銷毀所有資料 無外流問題

    竹市雙罷團體將二階連署書運抵選委會。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    竹市雙罷團體將二階連署書運抵選委會。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    2025/08/19 21:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕花蓮發生罷傅團體銷毀連署書但保留志工保密協議，引發志工不滿；726罷免的新竹市雙罷團體表示，所有資料都將擇期銷毀，且邀請律師到場見證。

    新竹雙罷傍晚發出聲明表示，新竹市雙罷所蒐集的所有提議書、連署書，均未曾額外複印留存，選罷法規定，遞件時需將提議書、連署書正影本交給選委會，新竹市雙罷僅影印一份並送交選委會，提議書、連署書並未有複印、額外留存狀況。少數提議書或連署書有不符合規範、當時未送交選務單位，以及之前一階所多收的提議書，雙罷團隊皆妥善保管中，請大家放心。

    此外，相關文書包括保密協議將擇日全數銷毀，所有目前保管中的提議書、連署書、以及志工們簽署的保密協議書面，將在23日七案罷免案及全國公投投票結束後，擇期統一銷毀，並會邀請律師到場見證，確保程序完備。

    竹市雙罷團提醒大家，雖然紙本保密協議為了個資保護而銷毀，但保密義務仍在，請參與活動、簽署協議的志工們，也要盡保密義務，勿違反協議和法律，嚴守個資保護。對於大家所交付的個資與信任，竹市雙罷團體絕對珍視，也會全力守護，再次感謝每一位市民朋友的支持與信賴！

