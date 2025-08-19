羅馬尼亞跨黨派議員訪台 林佳龍：盼在ICT、半導體進一步合作

羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（Cristian Ghinea）率跨黨派參眾議員訪台，18日會晤外交部長林佳龍。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/08/19 20:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞（Cristian Ghinea）16日起率跨黨派參眾議員訪台，昨（18）日會晤外交部長林佳龍。林佳龍表示，台羅兩國在 ICT、光電及半導體等產業深具互補性，期盼未來雙方能進一步合作共創繁榮。

林佳龍透過臉書表示，吉尼亞在今年5月羅馬尼亞完成總統大選、組成新政府與國會後，隨即率跨黨派參眾議員訪台，以實際行動展現對台灣的支持。

林佳龍指出，雙方針對安全、能源、經濟與農業等議題深入交流，林佳龍也向吉尼亞指出，「維護台海和平穩定」已成為國際共識，台灣與羅馬尼亞同樣走過艱辛的民主化歷程，更能體會民主得來不易，兩國都位於抵禦威權擴張的第一線，唯有與理念相近的夥伴團結合作，才能共同守護區域的和平與繁榮

吉尼亞則強調，歐盟高度關切台海安全，而羅馬尼亞身為歐盟一員，也秉持相同立場挺台。

此外，林佳龍也提到，台灣在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）設有台貿中心，去年外交部成功促成「國經協會」與「羅國工商總會」（CCIR）簽署合作備忘錄。他認為，台羅兩國在 ICT、光電及半導體等產業深具互補性，期盼未來兩國能開拓更多合作空間。

林佳龍強調，台羅的連結不僅止於經濟，包括重訓項目的「羅馬尼亞硬舉」，還有傳說中的吸血鬼德古拉城堡、壯麗的山景與獨特文化，都是極具魅力的旅遊亮點。林佳龍並向吉尼亞及訪團表達，盼雙方進一步推動互惠合作，共創繁榮。

