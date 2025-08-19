柯文哲稱再押下去就變曼德拉 黃帝穎：轉移焦點凸顯心虛！

前台北市長柯文哲步下囚車準備開庭。（記者田裕華攝）

2025/08/19 19:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（19日）續審京華城弊案，博弈大亨陳盈助的左右手邱清章出庭證稱，確實親送300萬元現金給前台北市長柯文哲。事後柯文哲的臉書小編發文喊冤，還委屈稱自己再被羈押下去，就要變成台灣版的曼德拉。對此，律師黃帝穎直言，柯文哲扯曼德拉就是想要轉移焦點，這種政治操作法律程序上沒有意義，反凸顯柯文哲心虛。

邱清章今天證述陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由他在2022年10月直接帶到台北市長室親自交給柯文哲。

隨後柯文哲的臉書小編發文辯稱，柯文哲收到款項後，隨即轉交競辦主任周芳如，完全沒有再碰觸或過問，全部由周芳如統籌運用；而周芳如曾多次詢問邱清章是否需要相關收據或發票，邱清章都說不用，因為該筆捐款就是要給柯文哲個人，柯文哲要怎麼運用都沒有意見。柯文哲還指責檢方先把他羈押起來，才在討論要起訴的法源相當可笑，砲轟之後的開庭都會變成「搞笑劇」，委屈喊「我再被押下去我就變曼德拉了，再押下去我就變曼德拉了！民主進步黨不會永遠執政的！」

對此，黃帝穎今晚在臉書發文，「民眾黨創黨元老邱佩琳與博弈大亨親信都當庭證明柯文哲工作簿的數字是萬元，柯強辯小沈1500是時間，一再被當庭打臉！柯文哲每逢被關鍵證據打臉，就激情演出，對檢察官爆粗口砸水杯、或是瞎扯自比曼德拉『轉移焦點』，但法院審判依據證據，人證在貪污案件也是重要證據方法，柯文哲轉移焦點的政治操作，在法律程序上沒有意義，反凸顯柯心虛！」

