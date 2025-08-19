為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    下架貪汙立委vs.不同意罷免 罷顏寬恒正反兩方隔街喊麥對尬

    台中第2選區罷免顏寬恒的罷團（左），以及支持顏寬恒的民眾（右），隔著霧峰中正路尬場。（民眾提供）

    台中第2選區罷免顏寬恒的罷團（左），以及支持顏寬恒的民眾（右），隔著霧峰中正路尬場。（民眾提供）

    2025/08/19 19:17

    〔記者陳建志／台中報導〕8月23日罷免投票倒數5天，台中罷免顏寬恒的「解顏行動」罷團今天下午在民進黨立委郭昱晴與多位台中市議員陪同下，在霧峰中正路口宣講說，顏寬恒是法院認證的貪汙犯，請大家投同意罷免；而對街剛好顏寬恒的支持者也手舉「不同意罷免」的牌子宣講，拜託鄉親把會做事的立委留在地方。雙方隔街叫陣尬場，不過也都保持風度。

    中二選區顏寬恒罷免案週六就要投票，罷團把握時間宣傳，今天下午5點起在霧峰中正路、萊園路口，趁著下班車流量大，手拿「顏寬恒貪汙，一審宣判7年10月，8月23同意罷免」的布條在路口宣講，民進黨立委郭昱晴及台中市議員張芬郁、李天生、林德宇、黃守達都到場相挺。

    郭昱晴拿著麥克風，向民眾宣傳顏寬恒因貪汙案，一審已經被法院判刑7年10月，是法院認證的貪汙犯，民眾則高喊「下架貪汙立委」，呼籲民眾8月23日出來投同意罷免。

    而支持顏寬恒的民眾同一個時間也在對街舉起「不同意罷免」的牌子，宣傳8月23日出來投「不同意罷免」，拿著麥克風拜託鄉親把會做事的顏寬恒留在地方。

    雙方隔著一條街「尬場」，一來一往讓路過民眾都聞到煙硝味，所幸雙方都相互尊重保持風度，沒有發生衝突。

    罷免顏寬恒的罷團下午在民進黨多名立委、市議員陪同下，在霧峰中正路口呼籲同意罷免。（民眾提供）

    罷免顏寬恒的罷團下午在民進黨多名立委、市議員陪同下，在霧峰中正路口呼籲同意罷免。（民眾提供）

    顏寬恒的支持者也在對街舉起「不同意罷免」的牌子。（民眾提供）

    顏寬恒的支持者也在對街舉起「不同意罷免」的牌子。（民眾提供）

