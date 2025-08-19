為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    外交官陳家彥飯店性騷女下屬 監院通過彈劾移送懲戒

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/08/19 18:24

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部外交及國際事務學院大使回部辦事陳家彥於2016年間，在駐點飯店涉嫌對女下屬性騷擾，監察院今（19）日公告，陳行徑不僅侵害人格尊嚴，亦嚴重影響國家及外交人員形象，已於12日通過監委紀惠容、范巽綠、葉宜津的提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

    案文指出，陳家彥利用公務上的權勢及機會，在外交客房中，對女下屬有摟腰、抱至床上壓住上身，並一度擋在房門阻擾其離去等行為，屬於明顯具有性意味的動作，已造成敵意性、脅迫性及冒犯性的工作環境，嚴重影響被害人的工作狀態與人格尊嚴。

    調查結果認定，陳家彥確實有利用職務與地位之便，對下屬進行性騷擾行為，且相關事證已經外交部性騷擾申訴評議委員會審議，決議性騷擾成立。然而，外交部並未依決議對陳家彥採取任何行政懲處，處理結果未能符合維護公務紀律之要求。

    案文強調，陳家彥身為外交人員，位居簡任主管職務，卻在職務過程中違反下屬意願，為具有性意味的行為，導致被害人感覺被冒犯，並造成敵意性環境。更甚者，陳在監察院詢問時仍否認前開行為，未見其有承認或反省態度。監察院認為，在此情況下，僅止於外交部的行政處置，顯然不足以維持公務紀律，移送懲戒乃屬必要。

    監院表示，陳家彥的行為不僅涉及對被害人人格尊嚴的侵害，更影響國家形象及外交人員的整體聲譽，已違反「公務員服務法」第6條與第7條相關規定。依據「公務員懲戒法」第2條規定，情節重大者有予以懲戒之必要，因此本案依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，以維護國家機關的清廉與正常運作。

    熱門推播