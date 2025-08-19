京華城案》和泰大金執行長作證 黃海清：找朋友捐30萬元

京華城案和泰大金執行長黃海清，今天以證人身分出庭。（記者田裕華攝）

2025/08/19 18:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理前台北市長柯文哲涉京華城等弊案，傳喚和泰大金執行長黃海清作證，黃海清證實邱佩琳問她是否要捐款，他請友人李逢祥以印刷公司名義捐30萬元至桃園市長候選人賴香伶的政治獻金專戶；詰問結束後，蒞庭檢察官林俊廷結論指出，黃的證詞證明柯文哲隨身碟的「工作簿」記載帳目是事實，屬柯文哲的「私人內帳」性質，記錄了只有柯知道的每筆款項背後真正要感謝的對象和金額。

柯文哲隨身碟「工作簿」帳冊記載，第10欄為「蘇一仲-30-大金-賴香伶-經理人邱佩琳」，第11欄姓名、經理人空白，「10-康和-賴香伶」。黃海清下午證稱，2022年10月邱佩琳幫競選桃園市長的賴香伶募款，找和泰大金總裁蘇一仲，但蘇一仲認為企業對政治捐款很敏感，蘇就請黃處理，黃海清找了朋友李逢祥，以李經營的成昌印刷公司名義捐了30萬元。

請繼續往下閱讀...

至於「康和-10」，黃海清說他去年看到週刊報導中，附表中提到大金蘇一仲給40萬，檢察官也發傳票要約談他，他就到監察院網站查詢，確認成昌公司有捐30萬至賴香伶的政獻專戶；另外10萬他則是苦思不得其解，最後他猜想應是邱佩琳2022年底曾打電話給他，說民眾黨有長期租公務用車，問要不要贊助10萬元租金，但後來邱佩琳就沒再聯絡他，最後不了了之，「我也不能追著人家要捐錢，那就算了吧」，他覺得應該是這一筆，他偵查時有向檢方說明他的這段推測。

黃海清說，公司強調誠信經營原則，生意人是要人人好，不想沾染政治，須經董事會同意才能捐政治獻金，以避免被貼標籤，他和85歲老闆蘇一仲都是第一次去北檢被調查，都很緊張，他應訊前就盡量回想那10萬元的可能性，因為害怕若講不清楚，又要來第2次，所以就盡他所知的告訴檢察官。

黃海清最後說：「這麼小的事變這麼大的新聞，我們也沒做壞事，就被雜誌公告、被檢察官調查，變這麼有名」。

蒞庭檢察官林俊廷結論指出，對於柯文哲而言，因邱佩琳告訴柯文哲是蘇一仲找人來捐款，所以柯要感謝的對象是蘇一仲、而非黃海清，這是只有柯文哲本人才知道的事，所以在「工作簿」帳冊上記載蘇一仲，完全合理，實際上也確實有這筆30萬捐款。

林俊廷說，「工作簿」檔案的內容，從近日王令麟、邱佩琳、謝明珠、邱清章至今日黃海清的接連作證，可證明是柯文哲記載金額、實際要感謝的對象的「私人內帳」，數字單位是「萬元」，總金額高達數千萬元，檢方在去年8月30日搜索當天發現這項證據，且於當天訊問時就有訊問柯此部分，柯文哲現在卻辯稱完全沒有印象，不值採信。檢方認為「工作簿」檔案應有證據能力，且有高度證明力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法