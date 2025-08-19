823同意罷免！ 鷹爸、葉霸豐原相挺中八選區罷團

鷹爸（右）及葉霸（中）等到豐原站路口，宣傳同意罷免江啟臣。（記者廖耀東攝）

2025/08/19 19:50

〔記者歐素美／台中報導〕鷹爸及葉霸等罷團志工，還有民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華等，今天下午陪同台中市第八選區罷團「一罷擊臣」志工等，到豐原區中正路站路口，宣講823同意罷免，鷹爸表示，823同意罷免不適任的立委，守護台灣人自己的健保；葉霸則說，選舉與罷免是公民的權利，罷免不是製造對立或撕裂民主，江啟臣與國民黨毀憲亂政，無法代表民意，我們就解除他代表民意的權力。

鷹爸（前飛官徐柏岳）表示，823同意罷免，守護台灣人自己的健保！台灣人都很聰明，為了一萬元不同意罷免，所以鷹爸跟大家說，為了健保同意罷免。健保是我們自己的，中配入籍台灣年限6年改4年，中配眷屬來台灣使用健保，豐原的醫療資源已經不夠了，希望鄉親823同意罷免，守護我們台灣的健保資源，我們愛自己的家園，選擇自己有利的方式，同意罷免國民黨7位立委，尤其是立法院副院長江啟臣，因為他沒有好好守護我們的鄉里，老百姓希望的就是有感的父母官，可是這些在出賣我們自己的孩子，希望豐原的選民勇敢的站出來，守護自己的家園，823票投同意，罷免不適任的立法委員。

請繼續往下閱讀...

葉霸（花蓮退休教師葉春蓮）則說，立法委員是民意代表，要替我們表達民意，現在江啟臣在立法院跟他的伙伴們一直做出危害國家的行為，如果他毀憲亂政，他有代表民意嗎？批評江啟臣非常的失職，不具判斷力、非常無能，所以江啟臣應該讓人民解除他的職務。

葉霸強調，選舉與罷免是公民的權利，不是要製造對立或撕裂民主。江啟臣不把民意看在眼裡，我們就沒收他代表民意的權力，這麼多年，他交出什麼成績？表示他很懶惰不努力，也是他失職的地方，拜託豐原地區的選民要聰明一點，用腦去思考，這個人不適合，要解除他的職務，選有良心智慧 ，真正願意為我們地方服務的人。

立委罷免案最後一週決戰，台中市第八選區「一罷擊臣」罷團跨區邀請葉霸老師及鷹爸在路口宣講。（記者廖耀東攝）

