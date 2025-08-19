為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全國性公投滿18歲就能投 澎湖合格選民9萬4412人

    今年公民投票，年齡下修18歲。（澎湖縣選委會提供）

    今年公民投票，年齡下修18歲。（澎湖縣選委會提供）

    2025/08/19 18:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國性公民投票將於8月23日舉行，投票時間自上午8時起至下午4時止，投票主題為公投第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，公報及投票通知單已由各鄉市公所送達至各家戶，今年公民投票權人年齡資格為中華民國國民，年滿18歲。

    澎湖縣選舉委員會提醒今年選民年齡在民國96年8月23日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，未受監護宣告者，為全國性公民投票案第21案投票權人。

    澎湖縣選委會呼籲，投票日除執行公務外，不得攜帶行動電話或或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。此次選舉6歲以下的兒童可隨同選舉人進入投票所，但不得有妨礙或擾亂行為。

    根據統計，全國性公民投票案第21案，澎湖縣投票權人數為9萬4412人 （男：48172人，女：46240人），馬公市5萬5227人、湖西鄉1萬4568人、白沙鄉9016人、西嶼鄉 7326人、望安鄉4816人、七美鄉3459人。

    國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，呼籲民眾同意第三核能發電廠繼續運轉。（國民黨澎湖縣黨部提供）

    國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，呼籲民眾同意第三核能發電廠繼續運轉。（國民黨澎湖縣黨部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播