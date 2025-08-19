全國性公投滿18歲就能投 澎湖合格選民9萬4412人

今年公民投票，年齡下修18歲。（澎湖縣選委會提供）

2025/08/19 18:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國性公民投票將於8月23日舉行，投票時間自上午8時起至下午4時止，投票主題為公投第21案「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，公報及投票通知單已由各鄉市公所送達至各家戶，今年公民投票權人年齡資格為中華民國國民，年滿18歲。

澎湖縣選舉委員會提醒今年選民年齡在民國96年8月23日以前（包括當日）出生，現在中華民國繼續居住6個月以上，未受監護宣告者，為全國性公民投票案第21案投票權人。

澎湖縣選委會呼籲，投票日除執行公務外，不得攜帶行動電話或或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置，不在此限。此次選舉6歲以下的兒童可隨同選舉人進入投票所，但不得有妨礙或擾亂行為。

根據統計，全國性公民投票案第21案，澎湖縣投票權人數為9萬4412人 （男：48172人，女：46240人），馬公市5萬5227人、湖西鄉1萬4568人、白沙鄉9016人、西嶼鄉 7326人、望安鄉4816人、七美鄉3459人。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，呼籲民眾同意第三核能發電廠繼續運轉。（國民黨澎湖縣黨部提供）

