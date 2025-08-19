陳盈助捐300萬給阿北自由運用？ 吳靜怡揭小編PO文破綻：隔空串證！

前台北市長柯文哲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（19日）續審京華城弊案，「博弈教父」陳盈助親信邱清章證稱，受陳盈助之託親送300萬元現金給前台北市長柯文哲。沒想到柯文哲的臉書小編隨後發文辯稱，該筆款項是「捐給柯文哲本人」去自由運用，檢方硬要扣上侵佔，意圖入人於罪。對此，媒體人吳靜怡質疑，柯文哲的小編發這篇文，是意圖隔空串證！

針對邱清章上午的證詞，柯文哲臉書馬上貼文稱，柯文哲本人並不知道錢的來源是陳盈助，募款人周芳如協助籌措辦公室裝潢等經費，找到相識多年的福添福基金會執行董事邱清章。因為邱清章認為由福添福基金會捐款恐無法核銷，想到柯文哲是醫生背景，陳盈助又對台大有感情，所以轉找陳盈助幫忙，陳盈助也慨然允諾，之後由邱清章將捐款親交給柯文哲，但未提到是陳盈助所捐。

該貼文宣稱，這筆錢是捐給柯文哲個人去自由運用，而柯文哲收到款項後，隨即轉交周芳如，完全沒有再碰觸或過問，全部由周芳如統籌運用，「在辦公室裝潢完畢後，周芳如都會把照片傳給邱清章先生，並多次詢問『是否需要相關收據或發票來報銷』？但邱清章都說不用，因為『該款項是要捐給柯文哲，對柯文哲如何運用，邱清章並無意見』」。文中還提到，這筆捐款就與基隆市長謝國樑母親的捐款一模一樣，都是捐給柯文哲本人分配使用。

這則貼文曝光後讓大批網友看傻眼，吳靜怡今天在政論節目《94要客訴》質疑，「柯文哲的小編出來啦！我根本就懷疑他們在隔空串證！請問一下，所有我們看過的起訴書，有寫過『周芳如找邱清章募款用於辦公室裝潢』、『多次詢問邱清章是否需要收據或發票報銷』、『該款項是要捐給柯文哲，要如何運用都沒有意見』、「柯文哲把錢轉交給周芳如」等內容嗎？沒有嘛！為什麼（錢）不是交給橘子？不是交給許芷瑜的嗎？還是你們要Cover許芷瑜？講清楚！」

她接著說：「我覺得這很過份阿！錢到哪裡？柯文哲小編要不要出來講錢去哪裡？這有300萬ㄟ！這裡說錢拿去裝潢辦公室，這表示什麼？這表示只有柯文哲的小編知道300萬在哪裡！這所有人我都認識啦，不用在那邊胡扯。再來，周芳如是什麼咖？她不是邱佩琳好不好，她什麼時候是募款人了？笑死！她就是個辦事員而已，所以小編你出來，我相信你趴數比周芳如還要高啦！。還有，謝國樑的媽媽什麼時候說是給柯文哲用？是給民眾黨的嘛！他們想要改變證詞，這是不是空中串證，告訴他們改一下口供。」

社民黨北市議員苗博雅則酸，「他們在講這些錢都是柯文哲的，柯文哲怎麼可能侵佔柯文哲的錢，所以檢察官亂起訴。我在這邊講，如果這樣可以的話，全國的政治人物好高興，政治人物最期待司法告訴大家，柯文哲這樣收錢是OK的，這樣子以後有企業家拿幾百萬都可以直接收下來，說這是給我個人的抖內。」

柯文哲臉書小編發文稱柯文哲不知道300萬來自陳盈助，還說該筆捐款是捐給阿北個人「自由運用」。（圖翻攝自柯文哲臉書）

