竹二「撕除惡銘」罷團領銜人聲明：志工協議書及連署書 投票後銷毀

2025/08/19 17:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕花蓮罷團「微光花蓮」昨晚發文指出，為保護連署人、志工不因個資外流遭受政治清算迫害，不立即銷毀保密協議，引起支持者不滿。竹二推動罷免林思銘的「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷今天對此聲明說，簽下連署書是「信念」，將連署書交給罷團是「信任」，所有志工協議、一階、二階、補件連署書，將於罷免案結束後儘速進行水銷。

謝婷婷在Threads貼文說，鑑於近日不同罷團因連署書、志工保密協議後續處理有不同爭議，她在此聲明：簽下連署書是「信念」，將連署書交給罷團是「信任」。「我們的罷團成員歷經改朝換代好幾輪，如同流動的水，只有我是不可離開的，這些資料都由我保管。」

謝婷婷說，所有志工協議、一階、二階、補件連署書，包含部分因故未能繳出給選委會的份數正本及影本、所有已繳出的份數影本，一切有關本次罷免案的相關個資，將於罷免案結束後儘速進行水銷，確定好日期我也會通知大家，並發布銷毀影片。「請各位完全不用擔心，全數銷毀是我認為對各位最好的保護」。

謝婷婷最後仍懇切提醒，希望竹二選民不受任何風雨影響，莫忘罷免初衷。只要，簽過連署書的每一位，8月23日都去投票，就保底3萬票了！一人只需要拉一票，就過門檻了！其實是可及也辦得到的目標！

謝婷婷說，經過726以後，大家已經不害怕任何結果了，記得全台灣給我們的安慰：「最差就那樣呀！有什麼好怕的？投就對了！拼就對了！我們沒有悲觀的權利！」

