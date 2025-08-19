卓榮泰：明年度總預算案編列非常困難 將舉債近4000億

行政院長卓榮泰19日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者李文馨／台北報導〕明年度總預算預計8月底出爐，國民黨立委王鴻薇質詢關切編列進度，行政院長卓榮泰答詢時說，皆依新版財劃法編列，並坦言總預算案編列過程「非常非常困難」，舉債近4000億元；王追問，軍購支出若提高到GDP的3%、達8000億元，明年度政府舉債是否恐破兆，卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

王鴻薇質詢時詢問，地方政府編列預算採新、舊財劃法的標準不一，詢問明年度總預算案是否按新版財劃法編列。卓榮泰答詢說，總統已經公告新版財劃法且已生效，行政院依照新版財劃法編列；但他坦言，「這過程非常非常困難，要請委員體諒，中央政府必須大量舉債」。

王鴻薇指出，依新版財劃法編列不會造成大量舉債，這只是左手換到右手，政府是一體的，舉債壓力是來自於風災重建特別預算，以及因應美國關稅的特別預算5900億元，這部分要舉債；另外，最沉重的是美國要求台灣提高軍購支出到GDP的3%。

卓榮泰說明，特別預算的兩個財源為舉債或移用歲計賸餘，但歲計賸餘都沒有了。明年中央政府總預算案舉債接近4000億元左右，其他特別預算是算在今年度的，例如丹娜絲颱風特別預算600億元，以及韌性條例約1500億元以下，明年度的特別預算還沒正式編列。

王鴻薇指出，如果國防軍購特別預算明年要達GDP的3%、超過8000億元，憂心是否排擠原有的社福、教文、經濟發展預算，舉債是否一定會超過1兆元？卓榮泰說，「如果是這樣的數字，加起來沒有錯」。

卓榮泰表示，除了國防舉債外，過去如前瞻預算等重大基礎建設也有舉債；另外，給地方近4000億元的統籌分配款，也要將事權讓地方政府共同承擔，「不能只交錢，也要交事權」。

此外，王鴻薇也指出，勞動部所屬的就業安定基金連續3年補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2872萬元，製作3支勞動節形象影片，質疑用途不符合規定。卓說，數月前他請洪申翰擔任部長，要求處理霸凌問題、提高士氣，也要求讓就安基金使用在正式用途，過去若有所不當、不宜，要全數改回，他願意用高標準要求勞動部檢視督導。

王鴻薇追問，要不要查這個案子？卓榮泰表示，過去已經發生的問題，一定要做清楚了結，這個錯誤不會讓它延續下來。但過去的案子與零日攻擊完全無關，羅景壬在過去若承接勞動部或相關部會其他的契約案，有任何不當的地方，政府當然一一檢討，有所不法就依法辦理，但如果是合法的就不要影響到未來合作。

