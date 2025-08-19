為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    楊瓊瓔指刪地方補助款違法 卓揆：行政院的痛苦您有體會？

    行政院長卓榮泰赴立法院專案報告「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」並備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰赴立法院專案報告「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」並備詢。（記者廖振輝攝）

    2025/08/19 17:47

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院院會質詢時，質疑行政院5月突發公文要刪地方補助款，但總預算案已經總統公告生效，地方補助款預算是「照列」，刪減是違法。對此，行政院長卓榮泰說，行政院預算被立法院大幅刪減，「我們的源頭沒有了，水如何下去？」「行政院的痛苦，委員您有體會到嗎？」

    立法院院會今天邀請卓榮泰率部會首長專案報告「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」，並備質詢。楊瓊瓔質詢，行政院於5月16日突然發公文要刪全國地方政府的一般性補助款，事先有和立法院和地方政府溝通此事？

    卓榮泰說，主計長陳淑姿應有和地方主計人員討論此事，行政院有做過推估，認為這樣的方式是影響比較小的。陳淑姿則說，行政院在去年8月30日核定一般性補助款時就有告知，若立院有刪減就要搭配刪減。

    卓榮泰進一步指出，這個緣由是因為行政院預算被立法院大幅刪減，「我們的源頭沒有了，水如何下去？」凡事要政通人和，大家要求的是地方和中央要有可以辦事的預算，中央預算被刪減了，如何酌補地方？

    楊瓊瓔說，以台中為例，一般性補助款被刪了32億元，這些錢是包括低收入戶、兒童、身障及中低收的補助、育兒津貼、道路橋梁公園等基礎設施，這些都是救命錢，這有道理？卓榮泰說，若台中市府真的這麼做，這是中市府的選擇。

    楊瓊瓔說，中市府不會這麼做，刪除地方一般性補助款是明顯違法。根據總統3月21日公布內容指出，一般性補助款2501億1279萬元「照列」，法定預算有法律規範效力，行政機關必須據此執行，不得違法。

    卓榮泰說，行政院編列預算，也請立法院依法審議預算，當立法院審議預算違背整個精神跟原則，行政院已經沒有預算可以對地方政府做任何酌情補助，「我們做這個是情非得已，不得已的解決方式。」

    對於行政院提出追加預算878億元的解決方案，並強調中央不會苛扣地方一般性補助款。楊瓊瓔說，立法院會審慎審查，支持地方一般性補助款全額回補，還好行政院有看到地方的痛苦。卓榮泰則反問：「中央的痛苦呢？行政院的痛苦委員有體會到嗎？」但楊瓊瓔並未直接回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播