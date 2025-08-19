柯文哲、沈慶京請求檢方交出陳佩琪筆錄 北檢：另案偵辦中

京華城案開庭，前台北市長柯文哲步下囚車準備開庭（記者田裕華攝）

2025/08/19 17:22

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰指出，起訴書中有引用柯文哲妻子陳佩琪的證詞，案卷中卻沒有這份筆錄，要求檢察官交出筆錄；蒞庭檢察官林俊廷回稱，陳的證詞並未列入證據清單，筆錄並未附卷，據其了解是偵查檢察官還在另案偵辦中，請函詢北檢決定是否提供；審判長江俊彥表示若當事人具狀聲請調閱該筆錄，會函詢北檢調取。

徐履冰指出，北檢起訴書第144頁「證據及所犯法條」部分，有引用證人陳佩琪2024年11月7日在北檢接受偵訊的筆錄，陳佩琪回答，在她和柯文哲查扣的USB隨身碟，「不是我在用，是柯文哲在用，所以裡面有什麼資料，我不會知道」，徐8月4日已具狀向法院聲請調閱，到今天還沒有回音。

徐認為陳的證詞與本案相關，辯方沒看到筆錄，無從檢驗筆錄的證據能力和證明力，請求法官命檢方提出筆錄。江俊彥問檢方，要繼續在起訴中引用這段證詞，還是刪除這一段？

林俊廷回應，陳佩琪的筆錄並未附卷，經了解，是偵查檢察官還在另案偵查中；陳的這段證述，是在證明隨身碟使用者是誰在使用，而此項爭議已在審理期間得到釐清，檢方同意刪除這段證言；但若法院仍認為有調取的必要，可向北檢函詢，由偵查檢察官決定是否提供，並非公訴檢察官所能決定。

柯文哲的律師鄭深元表示，全案第2次聲押、起訴後移審時，檢方都以陳佩琪是重要證人，並以柯文哲有與陳勾串之虞為聲押理由之一，但至今8個月仍交不出陳的筆錄，可見理由只是為了押人，檢方做法令人痛心。

鄭深元說，他也想得出來，檢方捏著陳佩琪的筆錄，是要辦公務員財產來源不明罪，視本案審理狀況再決定要不要拿出來辦，和北檢日前搜索鼎越開發公司、約談朱亞虎、陳俊源一樣，對證人施壓，鄭要求法官制止檢方挾偵辦優勢施壓證人、隱匿證據的行為。

審判長諭知，若辯方認為有調取的必要，可盡速具狀向法院聲請，由於檢方稱涉及另案偵辦案件，法院不宜主動依職權向北檢調取，但可將當事人的書狀理由列為合議庭向北檢函調時的附件，由檢方決定是否提供。

柯的律師陸正義表示，刑事訴訟法第264條規定「起訴時應將卷宗及證物一併送交法院」，這是硬規定，檢察官沒有裁量空間，法官應命令檢方交出筆錄，而非函詢等檢方決定。

