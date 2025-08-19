陳盈助捐300萬讓柯文哲自由使用？ 他搬出1法條狠狠打臉荒謬辯詞！

前台北市長柯文哲。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（19日）續審京華城弊案，「博弈教父」陳盈助親信邱清章證稱親送300萬元現金給前台北市長柯文哲，不料柯文哲的臉書小編隨後發文辯稱，該筆款項是「捐給柯文哲本人」去自由運用。對此，臉書粉專「孟買春秋」搬出1法條狠狠打臉該荒謬論述。

針對邱清章上午的證詞，柯文哲臉書馬上貼文稱，柯文哲本人並不知道錢的來源是陳盈助，募款人周芳如（柯競辦主任）協助籌措辦公室裝潢等經費，找到相識多年的福添福基金會執行董事邱清章，後者又轉找陳盈助幫忙，陳盈助慨然允諾，之後由邱清章親交捐款給柯文哲，但未提到是陳盈助所捐。貼文還稱，這筆錢是捐給柯文哲個人去自由運用，邱清章也說不用開收據或發票。

這則貼文曝光後讓大批鄉民看傻眼，但還是有死忠小草在社群護航，強調該筆300萬是給柯文哲「自由使用」，是「合法的個人贈與」，反批北檢一再翻車丟人現眼。

對此，孟買春秋PO文，「我沒有三百萬閒錢，不過也想去總統府辦公室給賴清德三千現金，如果他正在辦公我信封放在桌上就好。收據不需要，他也不需要摸到錢，請他跟老婆手牽手去吃頓飯，幕僚去付錢，可以嗎？不然我想給蔡英文300現金請她喝杯咖啡，她卸任了可能問題比較小，我去她辦公室給她300現金，可以嗎？柯文哲的臉書發文到底在說什麼！」

接著孟買春秋曬出1法條打臉，《公務員廉政倫理規範》第2點第3款規定，「正常社交禮俗標準：指一般人社交往來，市價不超過新臺幣三千元者。但同一年度來自同一來源受贈財物以新臺幣一萬元為限」。

網友紛紛表示，「要合法的捐款，為何不能直接捐給民眾黨？有轉帳紀錄這樣才安全不是嗎？都說要科學理性務實了！當面捐三百萬，好柯學」、「鄭文燦被偷塞錢在桌下，當事人還在電話中說是他自己塞的，鄭文燦不知道，事後還回去，到現在還在打官司……沒看到都這麼麻煩，當面看到還會沒事，小草要認證鄭文燦是清白的嗎？」、「柯文哲到底做錯什麼? 為何民眾黨小編要這樣害他」、「反正在小草眼裡，阿北即是法律，其他人都是貪腐」。

