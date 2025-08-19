為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    崩潰!台中1個多月3次大停水 何欣純衝鯉魚潭關心修復進度

    台中9個行政區今天起停水28至36小時，何欣純立委（右2）今天前往苗栗三義關心搶修進度。（圖由何欣純立委提供）

    台中9個行政區今天起停水28至36小時，何欣純立委（右2）今天前往苗栗三義關心搶修進度。（圖由何欣純立委提供）

    2025/08/19 17:23

    〔記者陳建志／台中報導〕今天上午10點起，台中有9個行政區停水28至36小時，影響約30萬戶，這已是今年第3度大範圍停水，這次是苗栗三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管出現異常滲漏，緊急進行維修，民進黨立委何欣純到鯉魚潭水庫了解搶修進度，也慰勞基層的施工夥伴，並提醒台水要落實管線日常巡檢、強化管線監控機制。

    何欣純指出，自來水公司第四區管理處16日監控發現，鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前導水管出現異常滲漏，為防止漏水量擴大，危害原水輸送安全，因此啟動緊急搶修作業。

    何欣純表示，從今天上午10點起到至8月20日，開始長達28到36小時不等的停水，停水戶數高達近30萬戶，影響區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，因時間久、範圍大，嚴重影響一般民眾日常生活，必須要盡早修復、恢復供水，同時在停水區域，要強化臨時供水站地點、與水車的供水頻率與能量，減少人民的不便。

    何欣純表示，今年7月3日下午2點起，因苗栗三義鄉苗52線口徑2600mm原水管線漏水，水公司緊急停水搶修，共有7個行政區，近30萬戶停水28小時；接著7月15日西屯、北區共10個里又連續3天，每天停水12個小時，加上今天又停水28至36小時，1個多月台中已經大範圍停水3次，不只日常民生使用不便，對於小店家、小商家做生意，影響更是嚴重。

    何欣純指出，感謝施工人員這麼熱的天氣辛勤搶修管線，但管線的巡檢以及監控機制，是自來水公司重要的任務，提醒自來水公司務必要針對鯉魚潭水庫這兩次連續停水找出原因，強化管線抗漏，減少突發性漏水的可能性，讓民眾都可以安心用水。

    何欣純立委（左2）今天前往苗栗三義關心搶修進度，自來水公司第4區處張裕浩處長（右）簡報說明。（圖由何欣純立委提供）

    何欣純立委（左2）今天前往苗栗三義關心搶修進度，自來水公司第4區處張裕浩處長（右）簡報說明。（圖由何欣純立委提供）

    何欣純立委（左）今天前往苗栗三義關心搶修進度，並慰勞施工人員，自來水公司第4區處張裕浩處長（右）代表接受。（圖由何欣純立委提供）

    何欣純立委（左）今天前往苗栗三義關心搶修進度，並慰勞施工人員，自來水公司第4區處張裕浩處長（右）代表接受。（圖由何欣純立委提供）

