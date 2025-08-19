邱鎮軍提議裁撤陸委會減預算 卓榮泰：列國會記錄將成笑柄

行政院長卓榮泰19日赴立院就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/19

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委邱鎮軍今天在立法院院會質詢時質疑，行政院為何刪除地方補助款，並表示，內政部長劉世芳承認中華人民共和國為一個國家，這是外交部的業務，因此陸委會應該裁撤，同時提到數發部是酬庸單位可直接廢掉等語。行政院長卓榮泰答詢說，邱這席話如列國會記錄，將來檢討一定很多人會拿這個當作非常可笑的內容。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備質詢。

邱鎮軍質詢出示一張民進黨1月的發文截圖指出，「公務員薪資及已簽約的須履約等法律義務支出，加上2501億元一般性補助款，都是行政和立法部門不能變動的中央法定支出」，詢問這有無寫錯。卓榮泰答詢說，這是項目的指定，並沒有定額、定比例，因此額度與比例是行政院依照國家財政結構調整。

邱質疑，為何行政院自己說刪就可以刪？卓回覆，立法院要求行政院自行刪減、調整636億元，行政院經過很多次計算之後，盤點各項可能可以刪除的部分。

邱鎮軍說，立法院沒有要求行政院刪除地方性補助款；卓回，但立法院要求行政院自行調整；邱再說，你們不會調啊、你們自己不會刪嗎？卓說，我們已經被刪1439億了。

邱鎮軍指出，主計處說當初給行政院長3個方案：一是刪債息，一個是刪減地方補助款和債息各半，一個是刪減地方補助款，詢問行院長是否直接刪除地方補助款。主計長陳淑姿回應，他們以很多方案模擬，如何刪減在行政運作上最不會有困難，所以後來才決定刪減一般性補助款。

邱鎮軍說，政府現在用追算預算平息民怨，但拿不出合法預算，用預算法79條追加，這是第二次違法，是否陷在野黨於不義。卓回，這依照預算法規定辦理，往年統刪金額沒有這麼大，統刪結果都是經由兩院協調出來的。

「你不會刪，我來幫你刪。」邱鎮軍說，內政部長說中華人民共和國是一個國家，這就是外交部的事，陸委會是否應該裁撤，這樣就有80幾億元。而外交部變成斷交部，還不懂國際禮儀，預算這麼多也沒有發揮功能，先把中華民國人民照顧好，錢砍一砍也有幾十億。

邱續指，文化部拿錢太多，拿去補助罷免文宣，沒有善盡驗收職責，計畫可以砍一砍，至少幾十億。每個部會都有負責資安單位，數發部是酬庸單位，連民進黨委員都說數發部只有總機功能，所以就直接廢掉，每個部會就有300多億。光電、光儲、風電開發問題一堆，不先檢討還要硬推，經濟部把這些標案開發砍掉就有100多億，相信你會得到掌聲。

卓榮泰質詢過程插話問，「委員是把外交部刪掉嗎？」、「都不需要資安？」、「所以我們國家都不需要資安？」並表示，邱委員這席話如列國會記錄，將來檢討一定很多人會拿這個當作非常可笑的內容，你要把國家能源政策全部刪掉、外交部全部刪掉、資安全部刪掉、把陸委會裁撤。

邱鎮軍則回，「可以檢討，沒有叫你全部刪掉」，也沒有叫你裁撤外交部，而是叫你裁撤陸委會，「不是說是國對國的關係，那為何不才撤掉呢？」語畢，卓榮泰冷笑後並無其他回應。

