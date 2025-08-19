為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    包庇國小狼校長？被控與馬文君成共犯結構 南投議長何勝豐回應了

    南投縣議會議長何勝豐，他如有包庇施壓，或要求不能查辦，請罷團拿出證據，罷團要政治操作，針對他就好，不要亂扯一通。（資料照）

    南投縣議會議長何勝豐，他如有包庇施壓，或要求不能查辦，請罷團拿出證據，罷團要政治操作，針對他就好，不要亂扯一通。（資料照）

    2025/08/19 17:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委馬文君「All罷馬」罷團指控，馬文君當立委期間，南投縣發生多起校園性平案，卻都未曾監督，其中，竹山鎮大鞍國小校長劉育成性侵女學生，並與南投縣議會議長何勝豐關係密切，而馬文君又與何勝豐交好，質疑兩人共犯結構包庇犯罪。對此，馬文君尚未回應；何勝豐則說，他與劉確實熟識，但有關校園性平案，是沒人敢去壓案的，呼籲罷團別扯上馬文君。

    何勝豐表示，他是竹山選區的縣議員，也是南投縣議會的議長，與當地校長劉育成確實熟識，但雙方熟識是因學校發展，若校園需設備更新、校舍破損補強，他都會爭取經費提供協助。

    但即便2人熟識，校長也不能對學生亂來，在性平案件爆發後，劉育成也被拔去校長職務，進入司法調查程序，一切都依法辦理，況且性侵未成年幼童這種事，也沒有人敢去壓案、說情。

    何勝豐說，他不會否認與劉育成熟識，但他如有包庇施壓，或要求不能查辦，請罷團拿出證據，罷團要政治操作，針對他就好，不要牽扯到沒有關聯的馬文君，畢竟她是第一選區的立委，與竹山是第二選區應該沒關係，希望罷團不要亂扯一通。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

