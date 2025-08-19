成大法律系主任王效文 接任南市府研考會主委

南市府研考會新任主委王效文與黃偉哲市長合影。（圖由台南市府提供）

2025/08/19 16:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學法律學系教授兼系主任王效文，借調出任南市府研究發展考核委員會主任委員。南市政府今（19）日舉行新任主委就職宣誓典禮，由市長黃偉哲親自監誓，勉勵他以專業視野與創新思維，協助市府精準掌握施政成效，帶動市政持續進步。

黃偉哲強調，研考會為市府施政的核心智庫，肩負政策規劃、績效考核、青年政策與跨局處協調等任務。王效文主委具有卓越學術成就及豐富行政經歷，期許加入市府團隊後，能協助提升政策前瞻性與施政效能，讓研考會的功能更得彰顯。

王效文主委擁有國立政治大學法學碩士，以及德國法蘭克福大學法學碩士與博士學位，現任國立成功大學法律學系教授兼系主任，並曾任成大研究發展處副研發長、學術誠信推動辦公室副主任等職務。此外，他也長期參與國際刑事法學會台灣分會、台灣法理學會及台南地方法院刑事補償事件求償審查委員會等重要工作，兼具學術專業與豐富行政歷練。

南市府研考會新任主委王效文宣誓就職，市長黃偉哲擔任監誓人。（圖由台南市府提供）

