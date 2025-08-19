立院下會期審議明年度總預算 卓榮泰：主動介入朝野協商

行政院長卓榮泰19日赴立院專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/19 16:46

〔記者謝君臨／台北報導〕在立法院藍白立委主導下，今年度中央政府總預算案刪減數、凍結數創新高。民進黨立委徐富癸今於立法院院會質詢時，詢問行政院長卓榮泰會否擔心明年度總預算案審議狀況。卓榮泰表示，有了今年的經驗，他認為朝野各黨團未來協商過程應該會更精密一點，行政院也會主動介入協商，提出該有的說法與期待，以及兩院應該有的良性互動。

立法院院會今邀請卓榮泰率部會首長就「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告，並備質詢。

徐富癸質詢時，詢問卓榮泰會否擔心明年度中央政府總預算審議狀況。卓榮泰表示，有了今年的經驗，他認為朝野各黨團在協商過程中，一定會更精密一點，行政院也會主動介入協商，提出應有的說法與期待，以及兩院應有的良性互動。

徐富癸憂心「軟土深掘」歷史重演，建議行政團隊做好準備。卓榮泰說，在今年整個社會氛圍下，只有抱持著樂觀與期待才能往下走，若明年度預算審議時又重蹈覆轍，表示社會進步有限、人民的聲音沒有被強烈傳達出來，以及行政院一直希望依循憲法、預算法此一終極目標仍未被尊重，這絕非兩院應有互動模式。

卓榮泰表示，行政院今天就是用追加預算的方式，讓大家了解刪減預算後所造成的困難，請立法院能夠同意，從中央政策共同出發，協助地方。目前包括追加預算及明年度總預算案，都因為財劃法拿掉中央太多錢，很多項目都無法由中央單獨負擔，若不是與地方調整分擔比例，就是延長工程進行時間。

卓榮泰直言，這的確會對地方造成影響，但還是盡量用最精密的算法，把傷害縮到最小。財政好的地方，希望能獨立自主多一點；財政差的地方，中央資助多一點，這樣才能拉平。

