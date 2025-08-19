李四川表態願選新北市長 北市藍議員：市政不漏接

國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照）

2025/08/19 16:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市副市長李四川今（19日）首度鬆口，表態願意承擔2026新北市長選戰。國民黨籍台北市議員游淑慧、秦慧珠等人認為，台北市長蔣萬安上任已近三年，也找來具都市計畫背景的副市長張溫德，市政應能持續接軌。

游淑慧表示，今天李四川表態後，蔣萬安就應該要提早開始布局，當初李四川一開始也說只來幫忙前兩年，現在已經快做完一個任期，而在很多市政議題上，蔣萬安也已經慢慢上手，該留點時間讓李四川起跑了。

她說，目前民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然民調上升也滿快，證明勤跑基層、宣布參選是有用的，市民才會知道有這號人物，李四川的劣勢就在於台北市副市長身分，無法起跑；她也說，藍白共推最強人選，是目前最大共識。

秦慧珠表示，外界已經勸進李四川3年了，只是每次一勸蔣萬安都很緊張還唱歌，可見李四川對台北市的重要性，可目前看來李四川還是最適合人選，如能延續國民黨在新北執政，對黨也是好事情。

她說，接下來開議，李四川必定萬箭穿心，綠營每天會想方設法問李四川何時辭職，或批評不要腳踏兩條船、吃碗內看碗外等，還會要蔣萬安要求李辭職，這是很大壓力。

秦慧珠說，國民黨主席10月改選，照慣例明年3月才會進行初選提名，目前還沒辦法太明確，這也牽涉未來黨主席的布局；市政接軌方面，她則認為目前已有張溫德來接棒，能夠無縫接軌，張溫德經驗老道，這部分不用擔心。

