    首頁　>　政治

    日本記者留言批民進黨扭曲日核能態勢 陳菁徽：民進黨要不要道歉？

    民進黨中央昨日發布一連串反核文宣，並以日本地震讓重啟核電機組添變數為例，稱核電非國際趨勢，結果反遭日本能源記者海老宏亮留言打臉是扭曲日本核能趨勢。（取自民進黨臉書）

    2025/08/19 16:34

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨中央昨日發布一連串反核文宣，並以日本地震讓重啟核電機組添變數為例，稱核電非國際趨勢，結果反遭日本能源記者海老宏亮留言打臉是扭曲日本核能趨勢，將對台日友好造成不好影響。對此，國民黨立委陳菁徽批評，最愛吹噓台日友好的民進黨，造謠到日本專業人士看不下去留言砲轟民進黨扭曲日本核能態勢，請問民進黨要不要道歉？

    民進黨文宣內容指出，「停電不是缺電，是電網事故！台灣停電多來自小動物或設備故障」。並引用日本案例指出，「核電不是國際趨勢，日本志賀二號機在2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機：地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈，哪有國民黨說得那麼簡單？」

    陳菁徽說，日本記者說得非常的清楚，斷層的活動性，科學上已確認與地震前的評估一致，並無問題，因此並不存在「增添變數」的情況。在2025年所作出的日本內閣會議決定的能源基本計畫中，規定為了因應脫碳與電力需求，將最大限度地活用核能。

    陳菁徽補充，民進黨早就該學日本怎麼樣務實的面對自己的能源問題，因為海運燃料的漲價、地緣政治的風險還有國際排碳的承諾，日本早就已經決定要提升核能發電比率來穩定供電。結果整天最愛吹噓台日友好的民進黨，竟然隔海造謠，造謠到專業人士看不下去，必須要到貼文下砲轟民進黨扭曲日本核能態勢，對台日友好造成影響，請問民進黨要不要道歉？

    陳菁徽說，可惜核能辯論已經結束，否則反核的民進黨不要只在台上唸福島青年的信，應該也要把日本能源記者的信唸一唸。台灣很重視外交，很重視國際名聲，拜託民進黨回頭是岸，不要再繼續斷章取義國際趨勢，讓世界以為台灣把能源議題當兒戲。

