藍猛攻導演羅景壬拿千萬補助 吳崢嗆：馬英九當年也「降旨給飯」？

民進黨發言人吳崢今天指出，馬英九執政時的台北市政府，也找羅導拍過十幾支影片，馬市長更親自演出。（圖擷取自吳崢臉書）

2025/08/19 16:19

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤連日開記者會，質疑就業安定基金2022至2024年間補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元涉弊；民進黨發言人吳崢今天指出，馬英九執政時的台北市政府，也找羅導拍過十幾支影片，馬市長更親自演出，照凌濤邏輯，羅景壬協助政府宣傳拍片，就變成「奉旨給飯」，那請問馬英九當年也是「降旨給飯」嗎？國民黨不斷冷飯熱炒、含沙射影的抹黑攻擊，唯一能證明的，只有國民黨的水準和其低劣。

吳崢在社群發文指出，國民黨主席朱立倫的愛將凌濤近期不斷攻擊台灣知名導演羅景壬，指控他是「綠營御用導演」，凌濤的公開發言一向喜歡自導自演，自己同時擔綱最佳導演與最佳男主角，這就不多提了。

吳崢表示，但業界的從業人員都知道，羅景壬可說是台灣最有名的廣告導演之一，在國內外37度獲得「年度最佳廣告」、25度獲頒「最佳導演」，曾獲「坎城國際創意節金獅獎」、「倫敦國際廣告獎」、「紐約國際廣告獎」等諸多國際獎項，生涯累計執導廣告超過1500部。

吳崢說，不論政府或企業，有宣傳需求，自然找口碑好、實績佳的創作者，包括馬英九執政時的台北市政府，也找羅導拍過十幾支影片，馬市長更是親自演出，如果照凌濤邏輯，因為羅景壬協助政府宣傳拍片，就變成「奉旨給飯」，那請問馬英九當年也是「降旨給飯」嗎？

吳崢表示，從「要飯」到「給飯」，國民黨屢屢用低俗惡意的字眼攻擊文化人，背後目的只有一個，就是大報復！一一點名文化人，惡意索資、惡意抹黑，為的就是營造文化界的寒蟬效應，想讓創作者被噤聲，未來不敢出來講話。

吳崢說，台灣寶貴之處就在於人人都能自由為自己的理念發聲，我們支持每位堅持信念的文化工作者。凌濤如發現任何不法，大可逕向監察、司法單位檢舉，不用一直搞冷飯熱炒，含沙射影這套。這些抹黑攻擊唯一能證明的，只有國民黨的水準何其低劣！

