阿北發文辯稱陳盈助捐300萬「讓他自由運用」 網轟：自證犯罪事實！

2025/08/19 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（19日）續審京華城弊案，最受到外界熱議的就是「博弈教父」陳盈助親信邱清章上午作證親送300萬元現金給前台北市長柯文哲。柯文哲的臉書小編隨後竟發文稱，該筆款項是「捐給柯文哲本人」去自由運用，檢方硬要扣上侵佔入人於罪。該貼文曝光隨即被網友灌爆，怒轟內容根本是在自證犯罪！

邱清章今證稱陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由他直接帶到台北市長室親自交給柯文哲，文哲當時雖在騎飛輪，但還是有向他說謝謝，可證柯文哲確實有收下這筆錢。這番證詞，顯示柯文哲的Excel檔紀載之內容是柯自行記錄之金主名單，也側面印證該檔案中記述「2022/11/1 小沈 1500」，高機率是柯曾收威京集團主席沈慶京1500萬賄款，而非他先前辯稱「1500」是行程時間（下午3點）。

但柯文哲臉書今上午在臉書發文卻稱，那筆300萬是「邱清章捐的」，他不知道來源是陳盈助，「邱清章先生的捐款，是捐給柯文哲本人，檢察官硬扣侵佔，入人於罪。今日出庭作證為福添福基金會執行董事邱清章先生。邱清章先生證稱，他曾在111年10月24日捐300萬給柯文哲市長，因為當時柯市長準備卸任，友人幫忙協助籌措辦公室裝潢等經費。募款人是周芳如小姐，她主動找相識多年的友人邱清章先生進行募款，在辦公室裝潢完畢後，周芳如都會把照片傳給邱清章先生，並多次詢問『是否需要相關收據或發票來報銷』？但邱清章都說不用，因為『該款項是要捐給柯文哲，對柯文哲如何運用，邱清章並無意見』。

「邱清章的捐款來自友人陳盈助，因為邱清章認為由福添福基金會捐款恐無法核銷，他想到柯文哲是醫生背景，陳盈助又對台大有感情，所以轉找陳盈助幫忙，陳盈助也慨然允諾，而邱清章將捐款帶到柯文哲辦公室時，他並未提到是陳盈助所捐，只留下福添福基金會名片，不管是周芳如或柯文哲，都不知道這筆捐款的來源是陳盈助先生。柯文哲收到款項後，隨即轉交周芳如，完全沒有再碰觸或過問，全部由周芳如統籌運用。這筆捐款就與謝國樑母親的捐款一模一樣，都是捐給柯文哲本人分配使用，根本不是什麼『他人之物』，檢察官卻硬扣上『侵佔罪名』，根本是刻意入人於罪。」

柯文哲小編接著說：「關於檢察官一直想證明柯文哲硬碟裡的excel工作簿是真的，這樣就可以證明小沈1500=沈慶京給了1500萬。然而隨著多位證人到庭，只能已經證明工作簿上的資訊並不正確，很多人根本沒有捐款卻被寫在上面，而柯文哲本人對該檔案的內容也沒有印象。而由鑑識報告更可知，行動硬碟從8月30日扣案後，偵辦人員曾多次檢視硬碟內容，卻沒有進行數位採證，直到9月11日才完成數位鑑識，從扣案到鑑識之間，有將近半個月時間，檔案資訊甚至已經外洩到鏡週刊裴偉之手，顯然遭不明人士外洩。

「中間證物有沒有被污染？鑑識人員進行鑑識採證的時候，硬碟是否跟扣案時同一，都無從確認，加上其中記載的資訊錯誤百出，根本沒有證據能力。所有檢察官才一直狂問『捐款時柯文哲是不是在騎腳踏車？』、『他有跟你說話嗎？』，只為了帶風向、只為人格毀滅的愚蠢問題。」

該貼文曝光後湧入不少網友砲轟，「小編要確定餒？這篇文章真的是要幫阿北嗎？政治獻金法規定，政治人物『個人』不得收政治獻金，如果可以這樣收，何需政治獻金法？這篇文章竟然大方承認收錢！」、「關在看守所還可以用臉書串證，這種事只有貴黨幹得出來，捐給個人亦要申報，請不要把民眾當白癡」、「意思是說根本沒有貪污的問題，每個人都是願意自動送錢給我的？真是大開眼界」、「非選舉期間直接捐款給市長本人……怎麼想都不對勁啊，小編是不是不想要阿北出來」、「這個發文就是自證貪污呀」、「所以阿北確實收到錢了是吧？ 錢可以隨便收嗎？」、「前幾段就自己把犯罪事實寫出來了，可笑又可悲」。

不過還是有小草在社群幫柯文哲洗地，強調該筆300萬是給柯文哲「自由使用」，是「合法的個人贈與」，反批北檢一再翻車丟人現眼，讓其他鄉民看了大傻眼，「原來當市長就可以隨便收受友人主動資助的金錢喔？要不要聽聽看你在講什麼？」、「法盲到這種程度也是讓人佩服」、「這麼簡單，貪汙治罪條例可以整條廢掉了」、「你知道連最基層的清潔隊員收紅包都是犯罪嗎？護航到這種地步真的可憐」、「草腦真的無底線的在秀下限」、「照你這種講法，台灣根本不需要有政治獻金法了，都說是自由使用就好了，鄭文燦當初連款都不用退了，就說有人自願讓鄭文燦自由使用就好了」

