轟庭審變搞笑劇 柯文哲臉書高喊：我再被押下去就變曼德拉了！

2025/08/19 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今天（19日）續審京華城弊案，最受到外界熱議的就是「博弈教父」陳盈助親信邱清章作證親送300萬元現金給柯文哲，符合柯文哲隨身碟「工作簿」Excel檔案記載的「陳盈助、300、邱清章」，證明該檔案是柯自行記錄有誰幫助過他、要感謝的對象是誰。庭後前台北市長柯文哲的臉書發文曝光他今日在庭上的發言，指責檢方先把他羈押起來才在討論要起訴的法源相當可笑，還說後面的開庭都會變成「搞笑劇」，最後更委屈喊「我再被押下去我就變曼德拉了！」

邱清章今天證述陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由他直接帶到台北市長室親自交給柯文哲，文哲當時雖在騎飛輪，但還是有向他說謝謝，可證柯文哲確實有收下這筆錢。這番證詞，顯示柯文哲的Excel檔紀載之內容是柯自行記錄之金主名單，也側面印證該檔案中記述「2022/11/1 小沈 1500」，高機率是柯曾收威京集團主席沈慶京1500萬賄款，而非他先前辯稱「1500」是行程時間（下午3點）。

至於京華城案起訴爭點之一，台北市都發局公文寫上「奉交下」，檢方認為該用詞證明該案由柯文哲親自交辦，由柯聲請傳喚的前北市府財政局長、秘書長陳志銘宣稱，「奉交下」僅為承辦人員慣用語，實際流程是由秘書處機要組蓋用柯的「辛章」分辦，並未經市長本人決行。

庭後，柯文哲臉書發文曝光他今日在庭上的發言，柯稱讚陳志銘是個「很認真的公務員」，接著說：「本來應該是檢方跟柯文哲在爭執，搞到最後變成檢方跟公務員在爭執，這真是太奇怪了，你們要爭執我也無所謂，可是你們是把我關起來、羈押在裡面，現在在討論這些法源，討論了一年，把我關押了一年，然後現在在討論法源，這實在太好笑了。」

「所有的公務員，今天來的是台北市政府文官最高層，到現在為止我聽過，所有的公務員都說土地所有權人依照都市計畫法24條申請容積獎勵是他的權利，至於審議的結果是都委會的權責，這是所有公務員的意見，那檢察官不同意，檢察官說這是個案，這是圖利，然後用這個罪名把我羈押到現在。問題是你們檢察官也不是專業，也不是實務人員，你們怎麼認定公務員整個系統作業完2年的案子，然後說這是違法？」

「你們要爭執我也無所謂，我也想說京華城案如果大家不滿意可以討論，可是你們是把我關在監獄裡面，我要跟審判長講，我已經換第九個室友了，意思就是說今天在台北看守所被羈押禁見超過一年的，應該很少幾乎沒有，你們是把我關起來，然後再討論法源，這實在太好笑了。」

柯文哲質問，「今天如果這是圖利案的話，那這些所有有蓋章的公務員全都要起訴，都是共犯。還有一點很重要，所有來作證的公務員都說，沒有任何長官跟他交代過這件事情。你說這個是圖利案，那所有蓋章的公務員、有參與的公務員，全部都共犯嗎？這個案子很奇怪，大家在討論法源在哪，然後柯文哲在裡面被關一年，你們再繼續慢慢討論下去？現在討論完（京華城），我要跟大家講，後面的開庭會更好笑，會變成搞笑劇，柯P演唱會是公益侵占、我賣競選紀念品是公益侵占、我找邱復生作網站也是公益侵占，我都可以預期後面的開庭會變成搞笑版。」

最後柯文哲高喊：「我再被押下去我就變曼德拉了，再押下去我就變曼德拉了！民主進步黨不會永遠執政的我告訴你們！」

