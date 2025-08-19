為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    新加坡駐台代表：台星正積極洽談更新「避免雙重課稅協議」

    外交部次長葛葆萱昨晚於新加坡國慶酒會致詞。（外交部提供）

    外交部次長葛葆萱昨晚於新加坡國慶酒會致詞。（外交部提供）

    2025/08/19 16:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕新加坡駐台北商務辦事處昨晚舉辦新加坡60週年國慶酒會。外交部次長葛葆萱與會致詞表示，台星深厚友誼將持續深化，雙邊關係將更加穩固；新加坡駐台代表葉偉傑（Yip Wei Kiat）也表示，台星雙方正積極洽談「避免雙重課稅協議」的更新與續簽事宜。

    葛葆萱首先向新加坡政府與人民致上誠摯祝福，並特別致賀新加坡於今年5月順利完成大選。他表示，深信新加坡在總理黃循財領導下，台星間長達60年的深厚友誼將持續深化，雙邊夥伴關係也將更加穩固。

    葛葆萱：台星雙邊關係將更加穩固

    葛葆萱指出，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡也為我國第6大貿易夥伴，雙方十餘年前簽署「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），至今合作成果豐碩，雙邊貿易額在去年更突破434億美元，再創歷史新高，展望未來，雙方可在「總合外交」的理念下，整合彼此資源與優勢，開拓更多元化的合作領域。

    新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑致詞表示，台星關係歷久彌堅、交流緊密，新加坡是最早與台灣簽署「避免雙重課稅協議」的國家之一，雙方也正積極洽談協議更新與續簽事宜，期盼早日完成相關作業。

    葉偉傑表示，派駐台灣是其外交生涯中最長的一段駐外任期，對台灣深具情感，他接著邀請葛葆萱及在場貴賓舉杯，以新加坡傳統「Yum Seng」儀式共襄祝賀。

    外交部指出，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，雙邊在經貿、教育、觀光及文化等領域交流密切，外交部將持續強化與新加坡的合作關係，攜手促進區域和平、穩定與繁榮。

    外交部次長葛葆萱（左四）、立法院長韓國瑜（左三）、台北市長蔣萬安（左二）、行政院政務委員季連成（右三）與新加坡駐台代表葉偉傑（右四）以新加坡「Yum Seng」儀式祝酒。（外交部提供）

    外交部次長葛葆萱（左四）、立法院長韓國瑜（左三）、台北市長蔣萬安（左二）、行政院政務委員季連成（右三）與新加坡駐台代表葉偉傑（右四）以新加坡「Yum Seng」儀式祝酒。（外交部提供）

