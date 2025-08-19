葉霸老師挺罷顏寬恒：726從雲端掉下來 但是我們嚇到他們

「葉霸」老師葉春蓮（中）在「解顏總部」說，「我們沒罷掉他們（藍委），但是我們嚇到他們」。（記者黃旭磊攝）

2025/08/19 16:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025首場726大罷免失利，年近80歲的退休教師「葉霸」葉春蓮今天（19日）下午首度到台中烏日「解顏總部」，為罷免中二選區藍委顏寬恒車隊掃街，葉霸由退役機師「鷹爸」徐柏岳、民進黨市議員陳俞融及陳淑華等人陪同，她說，「726從雲端掉下來，摔了一大跤，感覺很不真實」，但「我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們」，不甘願大哭一頓、兩頓沒關係。

葉霸、中二解顏發言人林宣宏、中三罷團發言人Connie、網紅四叉貓（劉宇）及曙光花蓮罷團代表等多人，下午2點在烏日區新興路「解顏總部」高喊「拒絕貪污、同意罷免」及「罷免投同意、核三不同意」等口號，葉霸帶著「同意罷免、台灣平安」紅布條，與陳俞融及陳淑華一同站上宣傳車，民進黨台中市議員曾威、張家銨隨車陪同。

請繼續往下閱讀...

葉霸精神飽滿地說，726從雲端掉下來，摔了一大跤，感覺很不真實，生氣、憤怒不捨也感到悲傷，罷團這幾個月下來，台北、東部及中部地區，大家罷團都很努力衝，看到罷團志工成長，看到氣勢，沒想到是這樣結束，「很大的震撼，很傷心、悲痛不甘願，大哭一頓兩頓沒關係，眼淚掉完後心思更清明」。

葉霸說，我們沒罷掉他們，但是我們嚇到他們，也看到這次大罷免造成種種正面影響，如各地公民力量都站出來了，如湧泉穴湧泉一般，也證明台灣人民對於民主自由的堅持，包括對台灣這塊土地的愛意，都會慢慢浮現出來，也嚇到了那些不做正事的立委。

「葉霸」（中）由民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融陪同，在烏日區掃街挺罷顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法