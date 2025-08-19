7圖卡被日媒記者指控「扭曲日本核能態勢」 民進黨回應了

日媒《電氣新聞》的能源記者海老宏亮指控，民進黨昨（18）日發布的其中一張圖卡描述，與日本現狀不符，譴責民進黨「隱瞞事實」。（圖擷取自臉書，本報合成）

2025/08/19 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第21案公投「重啟核三」將於8月23日登場，民進黨昨（18）日在臉書發布7張圖卡，列出核電並非國際趨勢、戰時容易被敵方作為戰略攻擊目標等情況。然而，一名日本能源記者留言聲稱，民進黨列舉的其中1點與日本現狀不符，譴責民進黨「隱瞞事實」與「對日台友好造成不良影響」，言論引發各界熱議。

針對核議題，民進黨昨日在臉書下午發布7張圖卡，從舉例各國在核電遇到的各項難題與隱患。其中第一點，民進黨以日本志賀二號機為例，指出在石川縣發生2024年能登半島大地震後，重啟增添變數；敦賀二號機因活斷層疑慮，重啟被否決；柏崎刈羽六、七號機，地方反彈、反恐設施不足，重啟仍有阻礙。核安問題、地方反彈。

針對這部分，一名臉書好友名單有核能流言終結者創辦人黃士修、據悉來自日媒《電氣新聞》（電気新聞）的能源記者「海老宏亮」，留言駁斥民進黨發布的這項說法。海老宏亮指出，他尊重並讚賞民進黨親日，然而他認為，「民進黨向台灣民眾扭曲日本核能態勢，並將其用於内政目的，則是錯誤。」

海老宏亮表示，例如關於志賀2號機，有關斷層活動性，科學上已確認與地震前的評估一致，並無問題，因此並不存在「增添變數」的情況；同時，2025年日本內閣會議決定的能源基本計畫中，也規定為了因應脫碳與電力需求，將最大限度地活用核能。此外，海老宏亮還附上日本經濟產業省能源計劃網頁，佐證其說法。

海老宏亮強調，「隱瞞如此重要的事實，卻迫使國民作出選擇，將會對台灣的未來與日台友好造成不良影響。雖然可以理解反核的情感，但請如實傳達事實。」其留言一出，除了獲得黃士修留言「日本記者直接打臉台灣執政黨造謠」力挺，還吸引一票支持核三延的藍白陣營人士湧入原貼文，洗版怒轟民進黨全篇貼文都是「虛假造謠」。

對此，民進黨今（19）日下午回應海老宏亮，指出根據2024年至2025年的日本各家媒體所報導，能登半島地震過後1個月，志賀核電廠再啟動的審查預計陷入以「年」為單位的長期化，顯示志賀核電廠確實因地震而拉長審查期程。

民進黨指出，「我們理解台灣與日本社會在核電議題上都面臨高度的關注與辯證。兩地同樣經歷過重大核能事件後的社會反思，也都面對能源轉型與供電穩定的壓力。在這樣的背景下，我們會持續參考日本在核電重啟的政策、技術標準與社會對話，作為台灣討論的重要參照。但相關觀察與評論都會基於公開且可查證的資料來源。」

據悉，海老宏亮曾在2020年與主打反核、反TPP的前日本新潟縣知事米山隆一，針對核電廠廢止、電力成本等議題，在日本社群平台發生爭論，海老宏亮當時直白痛斥對方發表的說法是在「散播假訊息」。米山隆一2016年當選後，主張清查福島核災事故原因，並對縣內堪稱「世界最大核電廠」的柏崎刈羽核電廠是否重啟，採取慎重路線。

